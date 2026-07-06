एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Train News: पहली ट्रेन लेट होने से छूट गई दूसरी ट्रेन तो क्या होगा, क्या रिफंड देगा रेलवे? समझ लें क्या हैं नियम Indian Railway: अगर आपकी पहली ट्रेन लेट होने की वजह से दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. रेलवे के नियमों के तहत समय पर पूरा प्रोसेस करने पर आपको रिफंड मिल सकता है. Read More

Train Cancelled: मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई का बदला गया रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट Train Cancel: अगर आप आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है. मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया और कई ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया गया है. Read More

'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा? राम मंदिर में लूट को लेकर देशभर में बवाल मचा है. इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने अब खुलकर अपनी बात रखी है. चंपत राय को लेकर उन्होंने VHP का स्टैंड क्लीयर किया है. Read More

E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला भारत के इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल (E20 पेट्रोल) को लेकर नई दिल्ली और भूटान के एक अखबार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. इसके बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान सुनील गावस्कर ने 1987 में 10,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने. वहीं डेब्यू टेस्ट सीरीज में 774 रन रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज तक कोई भारतीय नहीं तोड़ पाया. Read More

MS DHONI Net Worth: धोनी की सालाना कमाई कितनी? कार और बाइक्स का सबसे महंगा कलेक्शन, जानकर उड़ जाएंगे होश! महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 में अतंरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी वो फैन्स के फेवरेट बने हुए हैं. Read More

Ramayan: राजा दशरथ की वो 7 बातें, जिन्हें अपनाकर बदल सकती है आपकी जिंदगी! Ramayan: राजा दशरथ केवल श्रीराम के पिता नहीं, बल्कि आदर्श नेतृत्व, धैर्य, वचन और जिम्मेदारी के प्रतीक थे. जानिए उनकी 7 ऐसी सीख, जो आज की युवा पीढ़ी की सोच और जीवन दोनों बदल सकती हैं. Read More