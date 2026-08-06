एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ट्रेन लेट होने पर रेलवे देता है ये मुफ्त सुविधाएं, ज्यादातर यात्रियों को नहीं पता Train Delay Rule: अगर आप प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी ट्रेन किसी कारणवश लेट हो जाती है तो ऐसे में रेलवे यात्रियों को कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाता है. Read More

शादी के बाद आधार में सरनेम जोड़ना है? जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे Aadhaar Card Update: शादी या किसी वैध कारण से नाम बदलने के बाद आधार कार्ड में नया नाम अपडेट कराना जरूरी है. आइए जानते हैं, ऐसा न करने पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. Read More

अभी खत्म नहीं हुआ है Gen Z आंदोलन, PK ने बताया कब से होगा शुरू? बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने इस बार जेन जी को लेकर चौंकाने वाला दावा कर दिया है. Read More

'मैं लोगों की जान...', फिर बोले ट्रंप, ईरान पर हमला क्यों नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का मन बना लिया है.अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है और सैन्य कार्रवाई की जगह समझौता करना चाहता है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

ABP EXCLUSIVE: विराट कोहली से मिला जीत का मंत्र, CWG में मारा 'गोल्डन पंच' ABP EXCLUSIVE Sakshi Chaudhary: साक्षी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 51 किलोग्राम भारवर्ग में शानदार करते हुए गोल्ड मेडल जीता. वो विराट कोहली की बड़ी फैन हैं. Read More

अचानक गायब हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खुला राज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बाद पाकिस्तान के मुक्केबाज कुदरतुल्लाह समेत कई खिलाड़ी स्कॉटलैंड से लापता हो गए. पुलिस जांच में जुटी है. यहां जानिए आखिर पूरा मामला क्या है. Read More

Rin Mukteshwar Mahadev: सावन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव जाने से पहले जान लें यह सच, एक बेजुबान की चीख से शुरू हुई थी परंपरा! Rin Mukteshwar Temple: सावन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर चने की दाल चढ़ाने और बेजुबान पशुओं को भोजन कराने की परंपरा है. माना जाता है कि ऐसा करने से हर प्रकार के कर्ज और पापों से मुक्ति मिलती है. Read More