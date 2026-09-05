एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 5 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
चुटकियों में ढूंढें अपने पास की जन औषधि दुकान, 90% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां
जन औषधि केंद्रों पर कई जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले कम कीमत पर मिलती हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर राज्य, जिला या पिन कोड डालकर अपने पास की जन औषधि दुकान खोजी जा सकती है Read More
5 मिनट में अपडेट करें अपना पैन कार्ड, बिना झंझट घर बैठे बदलें नाम-पता
पैन कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने के लिए नया पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होती. सही जानकारी और जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ पैन में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है. Read More
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नौ और 10 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे. वह 9 सितंबर को हल्द्वानी में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में संगठनऔर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे. Read More
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
नेपाल के दार्चुला जिले में बड़े भूस्खलन के कारण चौलानी नदी का बहाव आंशिक रूप से बाधित हो गया है. प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह
Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More
4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एलेना मिश्रा की उम्र 4 साल, 6 महीने और 16 दिन है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव शतरंज की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है. वह आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. Read More
आज 5 सितंबर 2026, दही हांडी पर खास संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 5 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
PM-SYM Scheme: रोज लगाएं 2 रुपये से भी कम, 60 साल बाद हर महीने ₹3000 की गारंटी!
PM-SYM Scheme: सरकार की यह स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बुढ़ापे का सहारा है. इस स्कीम के तहत, हर महीने मात्र 55 रुपये के निवेश पर हर महीने 3,000 रुपये गारंटीड पेंशन मिलेगी. Read More