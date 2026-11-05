एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Diwali 2026: कहीं मिलावटी मिठाई तो नहीं खा रहे? दीवाली पर ऑनलाइन ऑर्डर करते समय बरतें ये सतर्कता Diwali 2026 Shopping: दीवाली आने वाली है और मिठाइयों की मांग बढ़ने वाली है. ऐसे में अगर आप ऑनलाइन मिठाई ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि ऑनलाइन मिठाई मंगवाने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए. Read More

'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के महाराष्ट्र की गोकुल डेयरी के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा और राज्य सरकार पर निशाना साधा है. Read More

ईरान से जंग छेड़कर हारे ट्रंप? रिजल्ट के बाद दिया जवाब, बोले- 'मौका मिला तो...' अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि ईरान युद्ध और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मतदाताओं के फैसले को प्रभावित किया. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

शान से फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 8-1 से रौंदा भारतीय हॉकी टीम ने 2026 एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली. सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त दी. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More

Aaj Ka Panchang 5 November 2026: एकादशी सुबह 10:35 तक, क्या इसके बाद व्रत खोल सकते हैं? Aaj Ka Panchang 5 November 2026: 5 नवंबर के पंचांग में एकादशी तिथि सुबह 10:35 तक है. जानें 6 नवंबर को पारण का समय, आज की गोवत्स द्वादशी पूजा और गुरुवार का राहुकाल. Read More