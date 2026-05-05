एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

UP में प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म, अब पुराने तरीके से ही आएगा बिजली का बिल Prepaid Meter Ends in UP: उत्तर प्रदेश में अब प्रीपेड मीटर बंद किए जा रहे हैं, अब से दबारा पहले की तरह ही पोस्टपेड रूप से बिल आएगा. सरकार ने हाल ही में ये फैसला किया है. Read More

Vande Bharat: कानपुर-पटना होते हुए दिल्ली-हावड़ा रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत, जानें रूट मैप और टाइमिंग Delhi-Howrah Train: दिल्ली-हावड़ा रूट पर वंदे भारत ट्रेन कानपुर और पटना होते हुए चलेगी जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा मिलेगी. चलिए जानते हैं रूट मैप और टाइमिंग जिससे सफर आसान होगा. Read More

'डॉक्टर की मौत के बाद भी वारिसों पर चलेगा पेशेंट के साथ लापरवाही का मुकदमा', SC का बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक से भी पुराने एक मामले में उस विधिक प्रश्न पर निर्णय दिया, जिसमें एक चिकित्सक ने शिकायतकर्ता की पत्नी का ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उसकी दृष्टि चली गई थी. Read More

'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन (FOIZ) में हुए ड्रोन हमले पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है. इस हमले के कारण वहां भीषण आग लग गई थी, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

बंगाल में BJP की जीत पर ये क्या बोल गए LSG के मालिक संजीव गोयनका, X पर लिखा पोस्ट वायरल IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) का जन्म कलकत्ता में हुआ था. उन्होंने पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कहा कि आशाएं फिर से जाग उठी. Read More

LSG VS MI: लखनऊ की हार पर ये क्या बोल गए कप्तान ऋषभ पंत, कहा- 'खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि...' IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के एक हाई-वोल्टेज मुकाबले में सोमवार को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को छह विकेट से करारी शिकस्त दी. Read More

आज एकदंत संकष्टी चतुर्थी और बड़ा मंगल का संयोग, जानें पूजा का समय 5 May Ko Kya Hai: मंगलवार 5 मई पहला बड़ा मंगल और एकदंत संकष्टी चतुर्थी का शुभ संयोग बना है, जिसमें भगवान गणेश और हनुमान पूजा की जाएगी. यहां देखें पूजा का शुभ मुहूर्त. Read More