हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 5 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो | Updated at : 05 May 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. UP में प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म, अब पुराने तरीके से ही आएगा बिजली का बिल

    Prepaid Meter Ends in UP: उत्तर प्रदेश में अब प्रीपेड मीटर बंद किए जा रहे हैं, अब से दबारा पहले की तरह ही पोस्टपेड रूप से बिल आएगा. सरकार ने हाल ही में ये फैसला किया है. Read More

  2. Vande Bharat: कानपुर-पटना होते हुए दिल्ली-हावड़ा रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत, जानें रूट मैप और टाइमिंग

    Delhi-Howrah Train: दिल्ली-हावड़ा रूट पर वंदे भारत ट्रेन कानपुर और पटना होते हुए चलेगी जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा मिलेगी. चलिए जानते हैं रूट मैप और टाइमिंग जिससे सफर आसान होगा. Read More

  3. 'डॉक्टर की मौत के बाद भी वारिसों पर चलेगा पेशेंट के साथ लापरवाही का मुकदमा', SC का बड़ा फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक से भी पुराने एक मामले में उस विधिक प्रश्न पर निर्णय दिया, जिसमें एक चिकित्सक ने शिकायतकर्ता की पत्नी का ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उसकी दृष्टि चली गई थी. Read More

  4. 'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी

    संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन (FOIZ) में हुए ड्रोन हमले पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है. इस हमले के कारण वहां भीषण आग लग गई थी, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं. Read More

  5. रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार

    अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

  6. समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार

    Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

  7. बंगाल में BJP की जीत पर ये क्या बोल गए LSG के मालिक संजीव गोयनका, X पर लिखा पोस्ट वायरल

    IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) का जन्म कलकत्ता में हुआ था. उन्होंने पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कहा कि आशाएं फिर से जाग उठी. Read More

  8. LSG VS MI: लखनऊ की हार पर ये क्या बोल गए कप्तान ऋषभ पंत, कहा- 'खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि...'

    IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के एक हाई-वोल्टेज मुकाबले में सोमवार को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को छह विकेट से करारी शिकस्त दी. Read More

  9. आज एकदंत संकष्टी चतुर्थी और बड़ा मंगल का संयोग, जानें पूजा का समय

    5 May Ko Kya Hai: मंगलवार 5 मई पहला बड़ा मंगल और एकदंत संकष्टी चतुर्थी का शुभ संयोग बना है, जिसमें भगवान गणेश और हनुमान पूजा की जाएगी. यहां देखें पूजा का शुभ मुहूर्त. Read More

  10. Gold-Silver Rate Today: बंगाल-असम में भगवा लहर के बाद गिरा सोना, जानें 24 से लेकर 18 कैरेट की आज कीमत

    Gold-Silver Rate Today: आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. 24, 22 और 18 कैरेट सभी कैटेगरीज में कीमतों में कुछ कमी आई है. Read More

Published at : 05 May 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Afternoon Bulletin ABP LIVE Afternoon Bulletin Afternoon Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
न्यूज़
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
इंडिया
Tamil Nadu Election Result: DMK के जले पर नमक है सांसें अटका देने वाली ये जीत, तमिलनाडु में 1 वोट से हार गया स्टालिन का चहेता मंत्री, जानें कहानी
DMK के जले पर नमक है सांसें अटका देने वाली ये जीत, तमिलनाडु में 1 वोट से हार गया स्टालिन का चहेता मंत्री, जानें कहानी
विश्व
बंगाल चुनाव की बंपर जीत पर पाकिस्तान ने भी की PM मोदी की तारीफ, जानें बांग्लादेश ने क्या कहा?
बंगाल चुनाव की बंपर जीत पर पाकिस्तान ने भी की PM मोदी की तारीफ, जानें बांग्लादेश ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
पंजाब
Punjab Politics: 'अरविंद केजरीवाल को अगला सरप्राइज उम्मीद से जल्दी मिलेगा' कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई AAP की टेंशन
'अरविंद केजरीवाल को अगला सरप्राइज उम्मीद से जल्दी मिलेगा' कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई AAP की टेंशन
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
स्टॉक मार्केट
Share Market: शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
Celebrities
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की Met Gala में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की मेट गाला में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
हेल्थ
Vitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?
क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?
एग्रीकल्चर
अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग
अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget