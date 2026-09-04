एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 4 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
ट्रेन में जला दिया दीया, यात्री पर रेलवे ने लिया बड़ा एक्शन
रेल यात्रियों को रेलवे के बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए. क्योंकि नियमों की अनदेखी करना कई बार भारी पड़ सकता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक यात्री ने अपनी सीट पर दीया जला लिया. Read More
सोलर पैनल पर होगा डबल फायदा, इस राज्य में सवा लाख तक मिलेगी सब्सिडी
क्या आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपके लिए एक खास खबर है. राज्य में सोलर पैनल लगवाने पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मिलाकर 1.08 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है. जानिए पूरी बात. Read More
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
नासिक में प्रदर्शन कर रहे आदिवासी छात्रों से सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने मुलाकात की. उन्होंने कहा कि जब आदिवासी बच्चे अपने हक के लिए लड़ेंगे तो सरकार केस दर्ज करेगी. Read More
'...ठीक है', नेपाल बाढ़ के 9 दिनों बाद मलबे से जिंदा निकले 2 लोग, सुनाई दे रहीं और आवाजें
नेपाल के रसुवा में त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर सुरंग से 9 दिन बाद 2 शख्स को जिंदा बचाया गया है. हालांकि, बाकी लापता मजदूरों की तलाश अभी जारी है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह
Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More
4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एलेना मिश्रा की उम्र 4 साल, 6 महीने और 16 दिन है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव शतरंज की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है. वह आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. Read More
हनुमान अंश के मेकर्स को प्रेमानंद महाराज की बड़ी चेतावनी, संतों के जीवन पर फिल्म बनाना पुण्य या अपराध?
Hanuman Ansh: हनुमान अंश फिल्म टॉक ऑफ द टाउन है. नीम करोली बाबा पर बनी इस फिल्म को बनाने से पहले इसके मेकर्स प्रेमानंद महाराज से मिले थे, महाराज जी ने उन्हें क्या चेतावनी दी थी, देखें वीडियो. Read More
50000 लोगों को नौकरी से निकालेगी ये बड़ी कार कंपनी, बड़े प्लांट होंगे बंद
फॉक्सवैगन ने 50,000 और नौकरियों में कटौती और जर्मनी के 4 बड़े प्लांट बंद करने की योजना को मंजूरी दी है. जानें कंपनी ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला और क्या है इसके पीछे का कारण. Read More