एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 4 नवंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम
रेल मंत्रालय ने RPF और RPSF के ग्रुप C कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का बोनस मंजूर किया है. इसकी गणना में अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन सीमा लागू होगी. Read More
नई दिल्ली समेत 6 स्टेशनों पर 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद, भीड़ पर फैसला
त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली के 6 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है. जानिए कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है. Read More
मुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे
मुंबई में BEST के बस स्टैंड के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए BMC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कमिश्नर की सैलरी रोकने का आदेश दिया है. Read More
डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा?
डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है. सुबह साढ़े 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 206 सीटों पर डेमोक्रेट्स बढ़त बनाए हुए है. Read More
Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम
क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More
टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी
कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More
हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री
लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More
भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन
मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More
Aaj Ka Panchang 4 November 2026: सुबह 11:03 बजे लगेगी एकादशी, फिर रमा एकादशी का व्रत गुरुवार को क्यों?
Aaj Ka Panchang 4 November 2026: 4 नवंबर के पंचांग में भद्रा सुबह 11:03 बजे खत्म होगी और एकादशी लगेगी. जानें रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर को क्यों है और बुधवार का राहुकाल कब है. Read More
Canva में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी, 1,200 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट
Canva ने अपने कठिन दौर को झेलने के बाद 1,271 कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले पुनर्गठन का ऐलान कर दिया है. इसमें छंटनी, दूसरी जगह ट्रांसफर और कम से कम छह महीने की सैलरी का प्रावधान शामिल रहेगा. Read More