एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

नई दिल्ली समेत 6 स्टेशनों पर 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद, भीड़ पर फैसला त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली के 6 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है. जानिए कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है. Read More

मुंबई में अतिक्रमण नहीं हटाने पर SC सख्त, कमिश्नर की सैलरी रोकी, CJI बोले-...तो जेल भेजेंगे मुंबई में BEST के बस स्टैंड के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए BMC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कमिश्नर की सैलरी रोकने का आदेश दिया है. Read More

डेमोक्रेट्स 200 पार...US के दोनों सदनों में हारी ट्रंप की पार्टी, क्या है ताजा आंकड़ा? डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है. सुबह साढ़े 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 206 सीटों पर डेमोक्रेट्स बढ़त बनाए हुए है. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

Aaj Ka Panchang 4 November 2026: सुबह 11:03 बजे लगेगी एकादशी, फिर रमा एकादशी का व्रत गुरुवार को क्यों? Aaj Ka Panchang 4 November 2026: 4 नवंबर के पंचांग में भद्रा सुबह 11:03 बजे खत्म होगी और एकादशी लगेगी. जानें रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर को क्यों है और बुधवार का राहुकाल कब है. Read More