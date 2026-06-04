एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 4 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
NCR में 1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका और खर्च
PUC Certificate Rule: 1 अक्टूबर से एनसीआर के 8 जिलों में बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. ऐसे में समय रहते PUC बनवाना जरूरी है. जानिए. Read More
Train News: IRCTC का बड़ा कदम! अब AI रखेगा ट्रेन के खाने पर नजर, 2400 कैमरों से हो रही निगरानी
Train Food Quality: ट्रेन में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता सुधारने और यात्रियों को साफ-सुथरा भोजन उपलब्ध कराने के लिए IRCTC ने AI तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है. जानिए कैसे काम करती है ये तकनीक? Read More
ईरान युद्ध के चलते संकट में न आए देश, मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला, 'अब विदेशी निवेशकों को...'
पश्चिमी एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण विदेशी निवेशकों के रिकॉर्ड स्तर पर धन निकासी समेत कई समस्याओं से भारत जूझ रहा है. इससे निजात पाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. Read More
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
सर्जियो गोर ने कहा कि भले ही कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील जल्दी ही हो जाएगी. जो एक प्रतिशत काम होना बाकी है, वो नीतिगत मतभेदों से नहीं, टेक्नीकल और कानूनी विवरणों से जुड़ा है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
एएनआई से बातचीत के दौरान ललित मोदी ने कहा, ‘मैंने कुछ गलत नहीं किया... मैंने आपको बताया कि मैं हीरे की चम्मच के साथ पैदा हुआ था. Read More
वैभव सूर्यवंशी का बढ़ा क्रेज, अब इंडिया A की सीरीज का भी होगा LIVE प्रसारण, जानिए कहां देख सकते हैं आप
आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच 9-21 जून श्रीलंका में होने वाली इंडिया A, श्रीलंका A और अफगानिस्तान A त्रिकोणीय सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर होगा. Read More
Jamai Shashti 2026: जमाई षष्ठी पर्व क्या है ? जून में कब है ये, इसका महत्व और तारीख जानें
Jamai Shashthi 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जमाई षष्ठी का पर्व दामाद का स्वागत, सतकार और सुख-समृद्धि के लिए मनाया जाता है. इस साल जमाई षष्ठी 20 जून 2026 को है. Read More
इन लोगों को Tax से मिल सकती है बड़ी आजादी, कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की तैयारी में सरकार
Indian Economy: FPIs के बॉन्ड निवेश पर लगने वाला टैक्स हटेगा, तो इससे भारतीय बॉन्ड मार्केट में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इससे रुपये पर भी दबाव कम होगा और उसे मजबूती भी मिलेगी. Read More