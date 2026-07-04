एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Train Ticket Rules: RAC टिकट है तो टेंशन छोड़िए, सफर के दौरान मिल सकती है कन्फर्म बर्थ, जानिए रेलवे के नियम Train RAC Ticket Rules: ट्रेन से सफर करने के दौरान अगर आपके पास RAC टिकट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यात्रा के दौरान ही आपको पूरी सीट भी मिल सकती है. जानिए पूरी डिटेल. Read More

Train Cancelled: आज इस रूट पर सफर करने वालों को झटका, 4 मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले देखें अपडेट Train Cancel: आप आज 4 जुलाई को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में रेलवे ट्रैक को बेहतर बनाने के लिए मेंटेनेंस का काम होगा, जिसके चलते कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया. Read More

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा? महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाए जाने की घोषणा पर मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, कॉमन सिविल कोड की नहीं. Read More

खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की विदाई सभा में स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की आंखों में आंसू दिखे. इस दौरान अराघची भी भावुक नजर आए. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज? टीम इंडिया में डेब्यू का इंतजार कर रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर ‘New Chapter’ लिखकर स्टोरी शेयर की है. मॉर्ने मॉर्कल के बयान के बाद सामने आई इस स्टोरी ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है कि यह उनके डेब्यू का संकेत है या फिर नए बैट स्पॉन्सरशिप करार की ओर इशारा है. Read More

FIFA World cup: एक्स्ट्रा टाइम में रोमांच की सारी हदें पार, फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराया डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम में केप वर्डे को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. Read More

Meen Saptahik Rashifal 5-11 July 2026: मीन राशि वालों के लिए बड़ा अलर्ट! इस सप्ताह एक छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है मुश्किलें Meen Saptahik Rashifal 5-11 July 2026: मीन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल. Read More