एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

DA Hike: OPS और UPS पेंशन वालों को अब कितने पैसे मिलेंगे? केंद्र सरकार ने पात्र केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दी है. इससे 1 जुलाई 2026 से DR 60 से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा. Read More

थेनी जेल मामले में CM विजय का बड़ा एक्शन, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को किया सस्पेंड थेनी जेल कैदियों के फरार होने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम विजय ने थेनी जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एन. रामलिंगम को सस्पेंड कर दिया है. Read More

G20 बैठक में 'फैमिली फोटो' पर बवाल, वॉकआउट की धमकी के बाद अमेरिका ने तोड़ी परंपरा जी20 समिट में इस बार फैमिली फोटो नहीं हुई है. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की वहां मौजूदगी की वजह से कई नेताओं ने फोटो क्लिक करवाने से मना कर दिया. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, चीन को 5-2 से रौंदा Asian Champions Trophy 2026: भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 में चीन को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल किया. Read More

Aaj Ka Panchang 31 October 2026: शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ, जानें शुभ मुहूर्त Aaj Ka Panchang 31 October 2026: आज का पंचांग क्यों विशेष है? दिल्ली में शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ शुरू होंगे. जानें राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और गुरु गोचर का समय. Read More