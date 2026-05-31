एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 31 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
AC Tips: पोर्टेबल vs विंडो, कौन सा एसी लगाने से होगी बिजली खपत कम, आपके लिए क्या है सबसे बेस्ट
Portable vs Window: आप भी भीषण गर्मी से छुटकारा पाने के लिए एसी खरीद रहे हैं, लेकिन सोच में हैं कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट है जो बिजली के बिल को बचाने में आपकी मदद करेगा तो ये खबर आपके लिए है. Read More
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
Waiting Ticket Rule 2026: भारतीय रेलवे ने 1 जून 2026 से नियम बदलते हुए वेटिंग टिकट यात्रियों को स्लीपर और एसी कोच में यात्रा की अनुमति बंद कर दी है,ताकि भीड़ कम हो और कन्फर्म यात्रियों को सुविधा मिले. Read More
अभिषेक पर हमले के बाद ममता बनर्जी को मिला राहुल, अखिलेश, केजरीवाल का साथ, बदलेगी बंगाल से दिल्ली तक की राजनीति?
अभिषेक बनर्जी पर ये हमला साउथ 24 परगना जिले के सोनारपुर में उस दौरान हुआ, जब वह इलाके में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच हाल ही में मारे गए एक TMC कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे. Read More
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
US-Iran Tensions: अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान की ओर बढ़ रहे गांबिया-ध्वज वाले मालवाहक जहाज ‘लियान स्टार’ पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
एशियन गेम्स का सपना टूटने पर भावुक हुईं विनेश फोगाट, कहा- मैं हारी नहीं हूं...
Vinesh Phogat Statement Asian Games 2026: एशियाई खेलों के ट्रायल्स में विनेश फोगाट को हार मिली है. मीनाक्षी गोयत के खिलाफ हार के बाद विनेश की पहली प्रतिक्रिया सामने आई. Read More
विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का टूटा सपना, सेमीफाइनल में 6-4 से मिली हार
Vinesh Phogat: पहलवान विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में खेलने का सपना टूट गया. उन्हें सेमीफाइनल बाउट में मीनाक्षी के हाथों 6-4 से हार का सामना करना पड़ा. Read More
Meen Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: मीन वालों के ये 7 दिन गोल्डन टाइम साबित होंगे, देखें साप्ताहिक राशिफल
Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल. Read More
Paytm News: पेटीएम पॉकेट मनी, युवाओं के लिए बिना बैंक खाते के डिजिटल पेमेंट की सुनहरी शुरुआत
Paytm New Feature: अगर आपके बच्चे का बैंक खाता नहीं है और वह ट्रांजैक्शन के लिए आप पर निर्भर है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस नए फीचर से बिना बैंक खाते के भी ट्रांजैक्शन करना आसान होगा. Read More
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