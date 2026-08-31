एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 31 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train Cancelled: आज से 6 सितंबर तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कुछ के बदलेंगे रूट, देखें लिस्ट
हर रोज ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी है. आद्रा रेल मंडल पर ट्रैक से जुड़े जरूरी रखरखाव के कारण कई ट्रेनों को कैंसिल और कुछ के रूट में बदलाव किया गया है. देखिए लिस्ट. Read More
बगैर वीजा के करें बेधड़क सफर, इस देश ने भारतीय नागरिकों को दिया 30 दिन का मौका
भारतीय नागरिकों के लिए आगामी 30 दिनों के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा आसान होगी क्योंकि वहां के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है. Read More
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
रिजर्व बैंक 10-20 रुपये के प्लास्टिक नोट जल्द ही मार्केट में लाने की तैयारी में लगा है.भारतीय और विदेशी कंपनियों ने इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स वाली पॉलीमर सब्सट्रेट शीट की सप्लाई के लिए बोली लगाई है. Read More
अमेरिका से बदले के बाद फिर ईरान ने डाली बड़ी चेतावनी- 'आगे हमला हुआ तो...'
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. यूएस ने रविवार को ईरान के ठिकानों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
महिला हॉकी वर्ल्ड कप: अर्जेंटीना ने 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड को हराकर जीता खिताब
2026 Womens Hockey World Cup: अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हराकर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता लिया. यह अर्जेंटीना के लिए तीसरा खिताब रहा. नीदरलैंड के लिए 10वां टाइटल जीतने का सपना टूट गया. Read More
Exclusive: 'हिटलर को दे दिया था जवाब...', बेटे अशोक ध्यानचंद ने सुनाए हॉकी के जादूगर के किस्से
National Sports Day: ‘हिटलर को भी दे दिया था जवाब, तिरंगे के लिए जीतना चाहते थे गोल्ड’, बेटे अशोक ध्यानचंद ने सुनाए हॉकी के जादूगर के किस्से. पढ़िए खास इंटरव्यू. Read More
आज 31 अगस्त 2026 कजरी तीज और बहुला चतुर्थी एकसाथ, पूजा का मुहूर्च, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 31 August 2026: आज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चतुर्थी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
1285 में बुक की थी 6 घंटे की कैब, 240 km फालतू जोड़कर थमा दिया 5662 का बिल
दिल्ली में कैब से जुड़ा एक मामले में यात्रियों ने 1285 रुपये में कैब बुक की, लेकिन सफर पूरा होने के बाद उन्हें 5662 का बिल दिया गया, जिसमें 240 किलोमीटर का अतिरिक्त दूरी का चार्ज भी जुड़ा था. Read More