एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 30 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
गैस सिलेंडर की eKYC करा चुके हैं तो चेक करें स्टेट्स, कल से बदल जाएंगे नियम
अगर आपने आज 30 सितंबर तक एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं की तो सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ रुक सकता है और अगर ई-केवाईसी कर ली है तो एक बार दोबारा स्टेटस चेक कर लें. Read More
Train Cancelled: 30 सितंबर को कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदले रूट, रेलवे ने जारी की लिस्ट
ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है. रेलवे ने मालदा मंडल में साहिबगंज और महाराजपुर के बीच गंगा नदी के तटबंध पर काम होने की वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. Read More
Exclusive: कश्मीर में मारा गया लश्कर आतंकी मूसा कभी मुशर्रफ का था गार्ड, मिले कई मेडल
आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप (SSG) में 23 साल तक कार्यरत था. जिसे तमगा ए इस्तेगाल और तमगा ए आजम जैसे मेडलों से भी पाकिस्तानी सेना ने सम्मानित किया था. Read More
अमेरिकी सेना ने छोड़ा इराक, 23 साल के मिलिट्री ऑपरेशन का अंत, ईरान के दबदबा बढ़ेगा?
अमेरिकी सेना ने इराक में अपने बचे हुए सैन्य ठिकानों से लोगों को वापस बुला रही है. इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जब अमेरिकन सैनिक इराक पहुंचे. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
Asian Games 2026 Medals India: भारत ने 2026 एशियन गेम्स में आठवां गोल्ड मेडल जीत लिया है. कंपाउंड तीरंदाजी के मिक्स्ड इवेंट में साहिल जाधव और चिकिता तानीपार्थी ने गोल्ड जीता. Read More
भारत की बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता GOLD, चीन को हराकर रचा इतिहास
India Wins Gold Medal Womens Archery: तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में भारत की महिला टीम ने चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. भारत की बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है. Read More
Aaj Ka Panchang 30 September 2026: चतुर्थी या पंचमी श्राद्ध कब करें? आज अभिजीत मुहूर्त नहीं, जानें राहुकाल
Aaj Ka Panchang 30 September 2026: आज चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध दोनों हैं. जानें किसका श्राद्ध किस समय करें, राहुकाल, सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ मुहूर्त. Read More
2 अक्टूबर को No UPI Day मनाकर ही दम लेंगे व्यापारी, दिल्ली में उठी विरोध की चिंगारी
आज सितंबर का आखिरी दिन है और आने वाले 2 अक्टूबर को देशभर के व्यापारी UPI पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को लेकर बड़ा विरोध करने की तैयारी में है. व्यापारियों ने 2 अक्टूबर को No UPI Day का ऐलान किया है. Read More