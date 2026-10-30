एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

छठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडटे है. रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनों की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है. आइए अब जानते हैं कि आखिर रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को कब तक चलाया जाएगा. Read More

क्या जेल से नहीं निकल पाएंगे आजम खान? ED ने उठाया बड़ा कदम समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान की मुश्किलें कम होने की बजाए और बढ़ती जा रही हैं. आजम खान और उनके करीबियों के खिलाफ दर्ज करीब 40 और मुकदमों की जांच ED करेगी. Read More

महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला अमेरिका की अदालत ने महात्मा गांधी के पोते कानू गांधी और शिवा गांधी की वर्जीनिया स्थित 30 एकड़ जमीन से ग्रेगरी ब्लैक को कब्जा हटाने का आदेश दिया है, Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, चीन को 5-2 से रौंदा Asian Champions Trophy 2026: भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 में चीन को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल किया. Read More

WPL Auction 2027 की सबसे महंगी टॉप-5 प्लेयर, विदेशी खिलाड़ी पर हुई पैसों की बरसात WPL 2027 ऑक्शन में सोफी मोलिनेक्स सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. जानिए किरण नवगिरे, जी कमलिनी, ग्रेस हैरिस और स्नेह राणा को कितनी कीमत मिली और किस टीम ने खरीदा. Read More

Aaj Ka Panchang 30 October 2026: पंचमी शाम 7:24 तक, जानें राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त Aaj Ka Panchang 30 October 2026: दिल्ली-NCR में पंचमी शाम 7:24 बजे तक है. अभिजीत मुहूर्त के बीच राहुकाल भी रहेगा. जानें आज के पंचांग में नक्षत्र, चंद्रोदय और शुभ-अशुभ समय. Read More