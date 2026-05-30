एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

दिल्ली में अब सिर्फ लोकल निवासी ही चला सकेंगे ई-रिक्शा! रजिस्ट्रेशन पर भी आएगा नियम- रिपोर्ट Delhi E-Rickshaw Policy: अगर आप दिल्ली के ट्रैफिक जाम से परेशान हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. दिल्ली सरकार ई-रिक्शा को लेकर नए नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिससे सड़कों पर भीड़ और जाम कम हो सके. Read More

राजस्थान के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन Rajasthan Senior Citizen Tour: राजस्थान सरकार की ‘वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27’ के तहत करीब 56 हजार बुजुर्गों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी. जानिए पूरी डिटेल. Read More

'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक हैदराबाद सांसद ने कहा कि देश में कई धार्मिक यात्राओं और जुलूसों के दौरान सड़कें बंद होती हैं, टेंट लगाए जाते हैं और बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती. Read More

ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात? US Iran Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ईरान के साथ संभावित समझौते की समीक्षा की, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

एशियन गेम्स चयन के लिए ट्रायल देने पहुंची विनेश फोगाट, 53 kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा की मिली इजाजत Asian Games Trials: विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के चयन के ट्रायल में 53kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई है. पहले उन्हें बताया गया था कि 50kg वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी. Read More

सुनील गावस्कर ने सेलेक्टर्स से की बड़ी मांग- वैभव सूर्यवंशी को किस टीम शामिल करने को कहा जानिए Vaibhav is God's gift, Gavaskar makes a big demand from the selectors : भारत के पूर्व कप्तान का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है. Read More

Weekly Rashifal 31 May-6 June 2026: इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, मेष-मीन तक साप्ताहिक राशिफल देखें vWeekly Rashifal 2026: 31 मई से 6 जून तक का नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल Read More