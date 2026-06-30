एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 30 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
ट्रेन मिस होने पर डूबेंगे नहीं टिकट के पैसे, बस समय पर करना होगा ये काम, मिल जाएगा रिफंड
Train Ticket Refund Rule: अगर आपकी ट्रेन किसी कारण मिस हो जाती है तो टिकट का रिफंड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जल्द से जल्द TDR फाइल करना होता है, जानिए पूरी डिटेल. Read More
PM Garib Kalyan Yojana: फ्री राशन पाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए PMGKY का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बॉय स्टेप
PM Garib Kalyan Yojana: अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यहां से सीखकर आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Read More
1 से 5 जुलाई के बीच होगी जोरदार बारिश! देरी के पीछे 2 मौसम सिस्टम एक्टिव, जानें क्या है मानसून ट्रफ
भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून को लेकर मौसम वैज्ञानिक 2 अहम मौसम सिस्टम पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली और आस-पास के राज्यों में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने में देरी हो रही है. Read More
एक्सपोर्ट, ट्रंप की भारत यात्रा और दोस्ती की दुहाई... दिल्ली से डील के लिए बेताब है अमेरिका, कोई मौका नहीं छोड़ रहे सर्जियो गोर
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट लगभग पूरा होने वाला है. उन्होंने ट्रंप की भारत यात्रा, भारतीय एक्सपोर्ट और रक्षा सहयोग समेत तमाम मुद्दों पर अमेरिका का पक्ष रखा. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत को 2-0 से मिली हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी भड़क गए. उन्होंने बिना नाम लिए गौतम गंभीर पर निशाना साधा. Read More
Ind Vs Eng: 'इंग्लैंड दौरा रोहित शर्मा के लिए...', सुनील गावस्कर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा
रोहित और विराट कोहली (उपलब्ध होने पर) दोनों भारत के लिए सिर्फ एक प्रारूप में खेलते हैं, वे 14-19 जुलाई तक इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में वापसी करेंगे. Read More
Ekadashi in July 2026: जुलाई में देवशयनी और योगिनी एकादशी कब-कब ? नोट करें डेट
Ekadashi in July 2026: जुलाई में देवशयनी एकादशी और योगिनी एकादशी का संयोग बन रहा है. ये दोनों एकादशी बहुत खास है इस दिन व्रत करने वालों को कभी यम के कष्ट नहीं झेलने पड़ते. Read More
Air Fare Hike in India: इस बड़े देश से भारत के लिए फ्लाइट टिकटों में उछाल, जानिए किस शहर का किराया है सबसे ज्यादा
Air Fare Hike in India: आपको जानकर हैरानी होगी कि अगस्त के महीने में यूएई से सबसे ज्यादा लोग भारत आने की तैयारी में हैं. भारत का एक ऐसा शहर है जहां का किराया डिमांड की वजह से काफी ज्यादा महंगा हो चुका है. Read More