एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 30 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
कन्फर्म सीट पर बिना टिकट यात्रियों का कब्जा, परिवार को 75000 देगा रेलवे
कन्फर्म ट्रेन टिकट होने के बावजूद रिजर्व बर्थ पर दूसरे यात्रियों के कब्जे के मामले में कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे को परिवार को 75,000 देने का आदेश दिया. रेल मदद पर दर्ज कराई शिकायत. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 30 अगस्त 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के लिए शोक सभा आयोजित की गई. बीते दिनों कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को घेरने वाली बीजेपी अब खुद भी घिरती दिख रही है. Read More
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
अमेरिका के न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने हरियाणा के चरखी दादरी में 1996 में हुई विमानों की टक्कर का किस्सा सुनाया. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
महिला हॉकी वर्ल्ड कप: अर्जेंटीना ने 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड को हराकर जीता खिताब
2026 Womens Hockey World Cup: अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हराकर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता लिया. यह अर्जेंटीना के लिए तीसरा खिताब रहा. नीदरलैंड के लिए 10वां टाइटल जीतने का सपना टूट गया. Read More
Exclusive: 'हिटलर को दे दिया था जवाब...', बेटे अशोक ध्यानचंद ने सुनाए हॉकी के जादूगर के किस्से
National Sports Day: ‘हिटलर को भी दे दिया था जवाब, तिरंगे के लिए जीतना चाहते थे गोल्ड’, बेटे अशोक ध्यानचंद ने सुनाए हॉकी के जादूगर के किस्से. पढ़िए खास इंटरव्यू. Read More
गणेश चतुर्थी से पहले क्यों पूजे जाएंगे पांच मुख वाले हेरंब गणपति? कम लोग जानते हैं इस स्वरूप का रहस्य
Heramba Sankashti Chaturthi 2026: हेरंब संकष्टी चतुर्थी व्रत 31 अगस्त 2026 को किया जाएगा. इस दिन पांच मुख वाले गणपति की पूजा का क्या महत्व है, क्या है इस स्वरूप का रहस्य देखें. Read More
आज 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, यहां से देखें ताजा रेट
आज 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर और 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर किस रेट पर मिल रहा है? इस सवाल का सही जवाब आप यहां से ले सकते हैं. Read More