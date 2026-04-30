(Source: Poll of Polls)
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 30 अप्रैल 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Vande Bharat Vs Amrit Bharat: दोनों ट्रेनों में क्या है बड़ा फर्क, किराए से लेकर रफ्तार तक कौन है बेहतर?
Indian Railway: साल 2023 में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत और अमृत भारत जैसी दो आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत की. दोनों ही ट्रेनें बेहतरीन सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन इनके बीच काफी अंतर देखने को मिलता है. Read More
आज दिल्ली में 8th Pay Commission की बैठक का आखिरी दिन, क्या पूरी होगी कर्मचारी यूनियनों की डिमांड?
8th Pay Commission: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जनपथ में चंद्रलोक बिल्डिंग की तीसरी और सातवीं मंजिल पर 8वें वेतन आयोग की कर्मचारी संघों के साथ बैठक हो रही है. Read More
Explained: तमिलनाडू के सिर्फ 1 एग्जिट पोल में TVK की सरकार! MGR और जयललिता के बाद CM बनेंगे 'थलापति', या रहेंगे मजबूत विपक्ष?
Tamil Nadu Exit Polls: तमिलनाडू के 9 एग्जिट पोल्स में सिर्फ 1 पोल ने विजय थलापति की सरकार बनती दिखाई है. अगर यह गलत साबित हुआ तो भी आम आदमी पार्टी के बाद TVK दूसरी नई बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी. Read More
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
US-Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान दौरे को रद्द करते हुए न केवल यात्रा पर तंज कसा, बल्कि ईरान के साथ बातचीत के लिए अपनी शर्तें भी साफ कर दी हैं. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
Pakistan Super League 2026: स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होगए जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटका. Read More
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए. Read More
Hanuman Jayanti 2026: क्या मई में भी है हनुमान जयंती ? पंचांग से जानें
Telgu Hanuman Jayanti 2026: तेलुगु हनुमान जयंती 12 मई 2026 को मनाई जाएगी. दक्षिण भारत से हनुमान जी का क्या नाता है, इनकी पूजा का महत्व और विधि जान लें. Read More
Rupee vs Dollar: रुपये में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, 95.27 प्रति डॉलर के लो लेवल पर पहुंचा
Indian Rupee Crash: भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर 95.27 डॉलर पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच रुपये में यह तेज गिरावट आई है. Read More
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