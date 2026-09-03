एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 3 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
आधार में Date of Birth गलत है? दूसरी बार डेट अपडेट कराने से पहले जान लें नियम
अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत दर्ज है और आप इसे ठीक करवाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. खासकर दूसरी बार DoB अपडेट कराने वालों के लिए नियम अलग हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल. Read More
Train Cancelled: सितंबर-अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने का है प्लान? इस रूट की 10 से ज्यादा ट्रेनें रहेंगी रद्द
आप सितंबर-अक्टूबर के बीच चंडीगढ़ जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करने वाले हैं तो पहले जान लें कि स्टेशन पर चल रहे जरूरी काम की वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है. सफर से पहले देख लें लिस्ट. Read More
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेयर और कलेक्टर से बात कर हालात का जायजा लिया. Read More
ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बाजार में उतरा, आते ही क्यों मचा बवाल
अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला खास 1 डॉलर का सिक्का जारी हुआ है. जानें इसकी कीमत, डिजाइन, धातु और कानूनी विवाद. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
लियोनेल मेसी के 3 रिकॉर्ड, इनका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
Lionel Messi 3 Records: लियोनल मेसी ने सोमवार को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया. यहां जानें उनके 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड. Read More
लियोनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 21 साल के करियर पर लगा विराम
लियोनल मेसी ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहकर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में तीन पन्नों की चिट्ठी शेयर की, जिसमें संन्यास की बात कही. Read More
महल नहीं, गोशाला में हुआ था कान्हा का नामकरण, कंस से जुड़ा था बड़ा राज
Lord Krishna Naming Ceremony: 4 सितंबर को बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कान्हा के जन्म के अलावा उनके नामकरण की कहानी भी रोचक है, आखिर क्यों गुप्त तरीके से हुआ श्रीकृष्ण का नामकरण जानें. Read More
घर का सामान लेना है तो खोल लो Flipkart, 6 सितंबर को खत्म हो जाएगी बंपर सेल
क्या आपको इलेक्टॉनिक्स, लाइफस्टाइल या फिर अपने घर के लिए कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट पर 6 सितंबर तक सेल चल रही है. इस सेल में आपको अपनी जरूरत के काफी सामान मिल सकते हैं. Read More