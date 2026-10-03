एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 3 अक्टूबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
सावधान! OTP और फर्जी ऑफर्स के जरिए खाली हो सकते हैं बैंक खाते
साइबर ठग फर्जी ऑफर, पार्सल रद्द कराने के नाम पर OTP और डराकर जल्दबाजी में भुगतान कराने जैसे तरीके अपना रहे हैं. OTP, UPI PIN और बैंकिंग जानकारी साझा न करें और ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करें. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 3 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक, भारतीय एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े नवप्रीत सिंह को तुर्किये से भारत वापस लाया है. Read More
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
फ्लाईदुबई के को-पायलट हमाम अल-हम्मामी के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अल-कायदा से जुड़े लोगों की तस्वीरें मिलने की रिपोर्ट सामने आई है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
17 साल की कुमकुम मोहोद ने लगाई हैट्रिक, गोल्ड जीत रच दिया इतिहास
Asian Games 2026 Archery Medal Kumkum Mohod: कुमकुम मोहोद ने भारत को तीरंदाजी में कुल 5वां गोल्ड मेडल दिलाया है. उन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को हरा दिया है. Read More
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
ऑल टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन में 4 भारतीयों को जगह मिली है, लेकिन शानदार फील्डर युवराज सिंह इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके. देखें इस टीम में किन-किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. Read More
Aaj Ka Panchang 3 October 2026: जितिया की पूजा शाम को, अष्टमी श्राद्ध दोपहर में, जानें आज का राहुकाल
Aaj Ka Panchang: आज 3 अक्टूबर 2026 को जितिया व्रत और अष्टमी श्राद्ध है. जानें दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, तिथि और जितिया की पूजा व पारण की जानकारी. Read More
आज कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? जानें 3 अक्टूबर का ताजा रेट
आज 3 अक्टूबर की सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम में कितने रुपए का बदलाव आया है? इस सवाल का सही जवाब आपको यहां से मिल सकता है. यहां शहर अनुसार ईंधन के दाम बताए गए हैं. Read More