एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 3 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
UPI Payment: UPI ने पेमेंट को आसान जरूर बना दिया है, लेकिन QR कोड स्कैन करते समय छोटी सी लापरवाही आपको स्कैम का शिकार बना सकती है. जानिए कैसे बच सकते है स्कैम से? Read More
8वें वेतन आयोग की हलचल तेज! लद्दाख-श्रीनगर और हैदराबाद क्यों जा रही टीम? क्या जल्द बढ़ेगी सैलरी?
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर पहली दौर की बैठकें खत्म हो चुकी हैं, जिसमें कर्मचारियों ने बेहतर सैलरी, पेंशन सुधार और सेवा शर्तों में बदलाव की मांग रखी है. Read More
World Press Freedom Index: 'स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आवाज, लेकिन आज...', कांग्रेस ने प्रेस फ्रीडम रैंकिंग को लेकर सरकार को घेरा
World Press Freedom Index: कांग्रेस ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत के 157वें स्थान पर चिंता जताई है. इसके अलावा उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर सवाल उठाए हैं. Read More
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत और पाकिस्तान किस पायदान पर? सामने आई 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग, देखें लिस्ट
Passport Ranking 2026: 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग में सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बनकर उभरा है, जहां के नागरिक 192 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
रांची के 7 साल के बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 घंटे में एक देश से तैरकर दूसरे देश पहुंचा
Swimmer Ishank Singh World Record Palk Strait: भारत के 7 वर्षीय बालक ने तैराकी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उसने 2 देशों के बीच की दूरी 10 घंटे से कम समय में तय कर ली. Read More
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: इंडियन प्रेमियर लीग में लखनऊ सुपर जेनट्स (LSG) की परफॉरमेंस बेहद निराशजनक रही है लेकिन अब उनकी किस्मत चमक सकती है. Read More
Pradosh Vrat 2026 May: मई 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, नियम और महत्व
Pradosh Vrat May 2026 Date: मई महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे. पहला प्रदोष व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर 14 मई को और दूसरा प्रदोष व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर 28 मई को पड़ रही है. Read More
Fuel Price Today: क्या LPG के बाद अब बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? सरकार ने बताई सच्चाई
Petrol-Diesel Price: पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये और डीजल की कीमतों में 12.50 रुपये बढ़ोतरी को लेकर वायरल हो रहा सरकारी दास्तावेज फर्जी है. PIB ने इसका खंडन किया है. Read More
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Source: IOCL