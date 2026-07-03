एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल गांदरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों की गाड़ी पलट गई. हादसे में कुल 6 जवान घायल हुए हैं. जिनको इलाज के लिए सीआरपीएफ कैंप ले जाया गया. Read More

कुछ मिनट की जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, बंद रेलवे फाटक पार करने पर हो सकती है जेल और लगेगा जुर्माना Railway Safety Alert: ऐसे कई लोगों को आपने भी देखा होगा, जो रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी उसके नीचे से वाहन निकालने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या जानते हैं ऐसा करने पर आपको जेल तक हो सकती है. Read More

अमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...' पीएम मोदी ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर सभी शिवभक्तों को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने की अपील की है. Read More

ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती तेहरान पहुंचीं. इस दौरान उनके साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां समित द्रविड़ ने महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2026 में 23 गेंदों पर 32 रन की अहम पारी खेलकर कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की जीत में योगदान दिया. उनकी बल्लेबाजी शैली ने राहुल द्रविड़ की याद दिला दी. Read More

नाबालिग यौन शोषण के मामले में दोषी करार, ये क्रिकेटर अब जाएगा जेल जो एरॉन समर्स एक समय में क्रिकेट की दुनिया का उभरता सितारा माना जाता था. उसकी करियर अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है. एरॉन समर्स को अब सलाखों के पीछे लंबे समय तक रहने की सजा सुनाई जा सकती है. Read More

Aaj Ka Panchang 3 July 2026: आज कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर पंचक और भद्रा, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग Panchang 3 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण तृतीया और चतुर्थी तिथि है. कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More