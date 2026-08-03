एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC बोला- 'ऐसी बात कहने से...' Supreme Court: सीपीएम नेता बृंदा करात ने कोर्ट से बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग को दोबारा सुनने का अनुरोध किया था. जिसे सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. Read More

Train Cancelled: रेलवे ने महीनेभर के लिए रद्द कर दी ये ट्रेनें, टिकट बुकिंग से पहले अलर्ट Train Cancelled: अगर आप 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक कर लें, क्योंकि इस अवधि में कई ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं. जानिए पूरी बात. Read More

अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...' CJP: CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है. Read More

गले लगाकर ट्रंप ने भोंका छुरा? PAK मंत्री का US को लेकर चौंकाने वाला दावा- 'हमारे खिलाफ...' पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि एक शख्स को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, जिसका सीधा ताल्लुक अमेरिका से था. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक क्रिकेट जगत में 50 रन में सेंचुरी पूरी करना हर खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं है लेकिन इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने इस कारनामे को तीन बार किया है. Read More

IND VS SL: बुमराह टीम से बाहर, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका बुमराह का बाहर होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2025 में गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. Read More

Hariyali Amavasya 2026: सूर्य ग्रहण और रक्षाबंधन चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक लगेगा या नहीं? Hariyali Amavasya 2026: 12 अगस्त 2026 को हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण लगेगा. दोनों ग्रहण भारत में अदृश्य रहेंगे, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा. Read More