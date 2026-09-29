एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

NPS स्वास्थ्‍य योजना के बदले नियम, तुरंत मिलेगा पैसा, जानें प्रीमियम और एग्जिट रूल NPS Swasthya योजना में पेंशन बचत के साथ 30 लाख तक का बीमा कवर भी मिल रहा है. लाभार्थी को मेडिकल खर्च के लिए 25% निकासी और पूरे परिवार के लिए कवर की सुविधा मिल रही है. जानें नए नियम. Read More

'दक्षिण के शिव, उत्तर के राम', रेवंत रेड्डी ने बांट दिए भगवान! आगबबूला BJP ने सुना डाला BJP नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर हिंदुओं को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है. जानें उन्होंने सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम को लेकर क्या कह है. Read More

ट्रंप ईरान से हर डील को तैयार, सामने रख दी ये बड़ी शर्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अंतिम समझौते में प्रतिबंधों से राहत और फ्रीज संपत्तियां जारी करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए परमाणु मुद्दे पर ठोस प्रगति जरूरी होगी. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

Asian Games 2026: नीरू ढांढा ने जीता ऐतिहासिक गोल्ड, एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास Neeru Dhanda Gold Medal: नीरू ढांढा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है. Read More

भारत के खाते में 4 गोल्ड सहित 45 मेडल, 10 दिन बाद पाकिस्तान का क्या है हाल? एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 10 दिन बाद 45 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है. Read More

आज 29 सितंबर 2026, महाभरणी श्राद्ध का मुहूर्त, संकष्टी चतुर्थी का चंद्रोदय समय और देखें पूरा पंचांग Panchang 29 September 2026: आज अश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More