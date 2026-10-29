एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

VDA Rates: रेलवे के ठेका मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी? VDA Rates: रेलवे ने 1 अक्टूबर साल 2026 से ठेका श्रमिकों के लिए VDA की नई दरों को लागू कर दिया है. इससे यह साबित होता है की पात्र कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ेगी. भुगतान काम, कौशल और क्षेत्र के अनुसार तय होगा. Read More

कार बुक की, फिर डीलर ने फोन ही नहीं उठाया, अब कंपनी भरेगी 43000 का हर्जाना वारंगल में कार बुकिंग को लेकर गाड़ी न दिये जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने रेंटल ऑपरेटर को ग्राहक के 30,000 रुपये लौटाने, 12% ब्याज, 10,000 रुपये मुआवजा और 3,000 रुपये खर्च देने का आदेश दिया है. Read More

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब इस राज्य में होगा एक्शन, भ्रष्टाचार का आरोप, 700 करोड़ के नुकसान का दावा केरल में करीब दो दशक पुरानी सड़क निर्माण परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की प्रारंभिक जांच जारी है. Read More

Explained: गर्मी से 4 लाख मौतों का अंदाजा और आर्कटिक जैसी ठंड एक साथ! लंदन के मौसम में क्या ‘बिजार’ हो रहा? लंदन को 2018 के ‘बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट’ जैसी भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है, जब शहर भारी बर्फ और शून्य से नीचे के तापमान से जूझ रहा था. यह जरूरी नहीं कि हर बार वोर्टेक्स टूटने पर बर्फ पड़े. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

WPL Auction 2027 की सबसे महंगी टॉप-5 प्लेयर, विदेशी खिलाड़ी पर हुई पैसों की बरसात WPL 2027 ऑक्शन में सोफी मोलिनेक्स सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. जानिए किरण नवगिरे, जी कमलिनी, ग्रेस हैरिस और स्नेह राणा को कितनी कीमत मिली और किस टीम ने खरीदा. Read More

शतक और '5 विकेट हॉल', सरफराज के बाद छोटे भाई मुशीर खान ने रणजी में उगली आग मुशीर खान ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए शतक लगाकर और छह विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. 21 वर्षीय खिलाड़ी ने हरियाणा के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का दम दिखाया. Read More

Aaj Ka Panchang 29 October 2026: करवा चौथ आज, दिल्ली में 8:17 तो मुंबई में 9 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा का समय Aaj Ka Panchang 29 October 2026: आज का पंचांग विशेष होने जा रहा है. करवा चौथ की पूजा दिल्ली में शाम 5:38 से. जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में चंद्रोदय और आज का राहुकाल. Read More