एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Cooler Tips: अब कूलर भी देगा AC जैसी ठंडी हवा, बस पानी की टंकी में मिलाएं ये चीजें, फिर देखें कमाल Save Electricity: अगर आप भी अपने घर में कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. कूलर अगर ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो पानी की टंकी में इन चीजों को मिलाकर देखें, एसी जैसी ठंडी हवा होगी महसूस. Read More

Summer Essentials: 300 रुपये के अंदर मिलने वाली ये चीजें जरूर रखें बाथरूम में, शरीर से टैनिंग और थकान करेंगी दूर Summer Body Care: गर्मी के मौसम में शरीर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए. धूप और गर्मी की वजह से शरीर में घमौरियां या कोई स्किन की परेशानी हो सकती है. Read More

इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद Siddaramaiah Met Rahul Gandhi: सिद्धारमैया ने दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की.यह मुलाकात कर्नाटक की नई सरकार के गठन और सत्ता संतुलन के लिहाज से अहम मानी जा रही है. Read More

यूरेनियम, परमाणु हथियार और होर्मुज स्ट्रेट... समझौते के लिए ट्रंप ने ईरान के सामने रख दीं कौन सी तीन सख्त शर्तें? स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान को अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा. वे परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं कर सकते. होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात निर्बाध होना चाहिए. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: 29 मई शुक्रवार को दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की भिड़ंत गुजरात टाइटंस (जीटी) से होगी. Read More

IPL 2026: मुंबई इंडियंस में आया इतिहास का सबसे बड़ा तूफान.क्या खत्म होने जा रहा है सबसे बड़ा दौर. हार्दिक पंड्या के लिए यह दौर आसान नहीं रहा. कप्तानी संभालने के बाद से ही उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ा. Read More

Aaj Ka Panchang 29 May 2026: आज लक्ष्मी पूजन में रवि योग का महासंयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें Panchang 29 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More