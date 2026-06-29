एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Home Loan Tips: पहली बार होम लोन लेने वाले हो? भइया बैंक ठग न ले! अभी जान लो जरूरी बातें Home Loan Interest Rates: पहली बार होम लोन लेते समय ब्याज दर, फाइनेंसर और शर्तों की जांच जरूरी है. जल्दबाजी में लिया गया लोन ज्यादा EMI और खराब क्रेडिट स्कोर जैसी परेशानियां बढ़ा सकता है. Read More

Train News: ट्रेन टिकट में बदलाव करना चाहते हैं? जानिए क्या-क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं Indian Railways: ट्रेन से जुडे़ कई दावे तेजी से वायरल हो रहे है. इन दावों में कहा जा रहा है कि टिकट बुक करने के बाद यात्री बिना किसी चार्ज के अपना नाम और यात्रा की तारीख बदल सकते है. जानिए सच्चाई. Read More

Mahua Moitra On Modi: 500 करोड़ की ग्रांट, 1250 करोड़ क्रेडिट के बाद PM मोदी को मिला गलत अवॉर्ड! महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ये? Mahua Moitra On Modi: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसा है. सेशेल्स को दी गई ग्रांट और क्रेडिट को लेकर बयान दिया है. Read More

NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये NASA Swift Telescope: नासा का स्विफ्ट टेलीस्कोप धरती की ओर नीचे आ रहा है. इसे बचाने के लिए नासा बड़ा मिशन शुरू कर रहा है. जानिए क्यों खतरे में है स्विफ्ट? Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

US Open Badminton: किदांबी श्रीकांत का खिताबी सपना टूटा, फाइनल में सू ली-यांग ने दी शिकस्त यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के शटलर किदांबी श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू ली-यांग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. मुकाबला तीन गेम तक चला जिसमें सू ली-यांग ने बाजी मारी. Read More

क्या गौतम गंभीर की जिद टीम इंडिया पर पड़ गई भारी? वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं करने पर उठ रहे सवाल भारतीय क्रिकेट के फैंस को आयरलैंड के दौरे पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम में चुने जाने का बेसब्री से इंतजार था. ये मुमकिन नहीं हो सका. Read More

Strawberry Moon 2026: आसमान में दिखेगा सबसे बड़ा 'स्ट्रॉबेरी मून'! आज शाम देखें साल 2026 का सबसे खूबसूरत पूर्णिमा का चांद Strawberry Moon 2026: आज की शाम आसमान एक दुर्लभ और बेहद खूबसूरत नजारे दिखाने वाला है. यह खगोलीय घटना विज्ञान, प्रकृति और भारतीय परंपराओं से जुड़ी है, जिसे देखने का मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है. Read More