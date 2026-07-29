एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 29 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
खुशखबरी! ITR फाइल की बढ़ी डेडलाइन, अब इस दिन तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
ITR Filing Last Date: टैक्स भरने वालों के लिए खुशखबरी है. आईटीआर भरने की जो आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, वो अब कुछ लोगों के लिए बढ़कर 31 अगस्त हो गई है. आइये इसके बारे में डिटेल में जानते हैं. Read More
दिल्ली में सबसे सस्ती चूड़ियां कहां मिलती हैं? हैरान कर देंगे ये 5 पुराने चूड़ी बाजार
सावन हो घर में शादी- ब्याह का माहौल, लड़कियां चूड़ी खरीदना नहीं भूलती हैं. ऐसे में दिल्ली के कुछ सस्ते मार्केट बड़े काम आते हैं. यहां एक से बढ़कर एक डिजाइन की चूड़ियां मिल जाती हैं. Read More
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई. Read More
'भारतीय जहाजों पर हमले...', UNSC में आगबबूला हुआ भारत, दी वॉर्निंग
भारत ने UNSC में होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की और मांग की है कि इस इलाके में कमर्शियल शिपिंग और आम लोगों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल
रॉबिन उथप्पा ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी तकनीक की तुलना डॉन ब्रैडमैन से की. उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाज में खास प्रतिभा है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है. Read More
देखें CWG में 29 जुलाई को भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल
Commonwealth Games 2026 Schedule 29 July: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का आज सातवां दिन है, जिसमें कई मेडल दांव पर होंगे. जानिए आज कितने बजे किसका मैच है, भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल. Read More
Kanwar Yatra 2026: कलयुग की 'श्रवण कुमार', सासू मां को कंधे पर लादकर कांवड़ यात्रा पर निकली बहू, मेरठ की सड़कों पर जिसने भी देखा... सलाम किया!
Kanwar Yatra: कलयुग की 'श्रवण कुमार' बनीं बहू राधा! अपनी 12 साल की बेटी के साथ सासू मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा पर निकलीं. सास-बहू के इस अटूट प्रेम ने जीता सब का दिल. Read More
8वें वेतन आयोग से पहले झटका! इन केंद्रीय कर्मचारियों की तरक्की पर ब्रेक, जानें डिटेल
8th Pay Commission: सरकार ने यह साफ कह दिया है कि चूंकि स्कीम 2008 से लागू हुई थी इसलिए इससे पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों पर इसे लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. Read More