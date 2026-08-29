एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 29 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train Cancelled: 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें लिस्ट
कई लोग ऑफिस जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं. ऐसे में जान लें फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ जरूरी काम के चलते 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 29 अगस्त 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल में आई तबाही के बाद से अन्य देशों के मुकाबले भारत बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है. इसी के मद्दनेजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है. Read More
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला के साथ दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी तेल डील का ऐलान किया. वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस समझौते का स्वागत किया. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
110 पर सिमटा पाकिस्तान, अब इंग्लैंड की जीत पक्की?
लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सिर्फ 110 रन पर समेट दिया. रॉबिन्सन ने 4 विकेट झटके और अब इंग्लैंड 261 रन आगे है. क्या पाकिस्तान वापसी कर पाएगा? Read More
आर प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले बने पहले भारतीय
आर प्रग्नानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर जीतकर इतिहास रच दिया है. पुरस्कार राशि के रूप में उन्हें 200,000 अमेरिकी डॉलर मिले. फाइनल में उन्होंने अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराया. Read More
जन्माष्टमी के लिए लकड़ी का झूला पंचक में खरीद सकते हैं? कान्हा की तैयारी से पहले जान लें नियम
Panchak 2026: जन्माष्टमी के लिए मंगाया कान्हा का लकड़ी का झूला पंचक में पहुंच जाए तो क्या करें? जानें खरीदारी, डिलीवरी, सजावट और इस्तेमाल का सही नियम. Read More
दिल्ली के होटल-रेस्टोरेंट्स पर नहीं पड़ेंगे छापे, FSSAI का बड़ा ऐलान
FSSAI ने दिल्ली-NCR के होटल और रेस्टोरेंट्स को लेकर कहा है कि नियम तोड़ने पर तुरंत सख्ती के बजाय पहले कारोबारियों को फूड सेफ्टी मानकों की जानकारी दी जाएगी. जानिए पूरी बात. Read More