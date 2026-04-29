एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

गंगा एक्सप्रेसवे: 12 जिलों में 46660 करोड़ के निवेश की तैयारी, बिछेगा उद्योगों का जाल, आज होगा उद्घाटन Ganga Expressway Inauguration: पीएम नरेंद्र मोदी आज हरदोई में 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 29 अप्रैल 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

Exit Poll: केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ Exit Poll: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के अंतिम चरण का मतदान जारी है. हालांकि, इसके खत्म होने के बाद शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल सामने आएंगे. Read More

'अगर हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते', व्हाइट हाउस डिनर में किंग चार्ल्स ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक! किंग चार्ल्स ने मजाक में कहा, 'मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने हाल ही में कहा था कि अगर US नहीं होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते. क्या मैं यह कह सकता हूं कि अगर हम नहीं होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते.' Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More

RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...' अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए. Read More

जीत के बाद हेजलवुड-भुवनेश्वर कुमार को लेकर ये क्या बोल गए देवदत्त पडिक्कल, कहा- 'दोनों गेंदबाजी करते हैं तो...' हेजलवुड के 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवी ने 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी ने डीसी को 75 रन पर ऑलआउट कर दिया. Read More

May Panchak 2026: मई में लगेगा खतरनाक रोग पंचक, 5 दिनों तक रहें अलर्ट बरतें ये सावधानी Rog Panchak 2026: ज्येष्ठ महीने में रविवार 10 मई 2026 को पंचक लग रहा है, जो रोग पंचक है. मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार, पंचक के 5 दिनों को अशुभ माना जाता है. जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं. Read More