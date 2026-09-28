एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

सर्दियों में आपके घर को कितने किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत? जानें पूरा हिसाब सर्दियों के दौरान भी सोलर पैनल घर की बिजली जरूरतों को पूरा करते हैं. अगर आप सर्दियों के लिए अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो जानिए कितने किलोवाट का सिस्टम आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा. Read More

वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...' भारत ने तिरुवनंतपुरम में पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कुलदीप की गेंदबाजी और विराट की पारी की तारीफ की. लेकिन उन्होने कहा कि मैच का उतना मजा नहीं लिया. Read More

ट्रंप ने क्यों ठुकराया ईरान का सीजफायर का प्लान? डिप्लोमैट ने कर दिया खुलासा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया. अमेरिकी राजदूत ने इसकी वजह तेहरान की ओर से बातचीत शुरू करने से पहले ही बहुत ज्यादा रियायतें मांगना बताई. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

पदक के बिना लौटेंगी मनु भाकर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ईशा सिंह ने जीता सिल्वर Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 से मनु भाकर बिना कोई पदक जीते भारत वापस लौटेंगी. वहीं शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ईशा सिंह ने 25 मीटर और पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है. Read More

'अब मेरे सामने एक चैलेंज है...' WI के खिलाफ 139 रन बनाने के बाद बोले विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 139 रन की शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने अपने खेल, फिटनेस और वर्ल्ड कप के लक्ष्य को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस खेल को और बेहतर करने पर है. Read More

पितृपक्ष में नहीं होगा 'स्क्रीन वाला तर्पण': काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ऑनलाइन श्राद्ध बंद, जानें क्या है वजह वाराणसी, काशी के पिशाच मोचन कुंड पर इस बार ऑनलाइन श्राद्ध पर पूरी रोक लगा दी गई है. पुरोहितों ने इसे शास्त्रों के विरुद्ध बताते हुए कहा कि पिंडदान में यजमान की साक्षात मौजूदगी ही अनिवार्य है. Read More