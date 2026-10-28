एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

विदेश जाने वालों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर से इंटरनेशनल Digi Yatra शुरू बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए डिजी यात्रा का ट्रायल शुरू हो गया है. इसे 1 नवंबर 2026 से नियमित करने की योजना है, लेकिन पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे. Read More

Aadhaar Updates: आधार में फोटो पर 125 और एड्रेस बदलने पर लगते हैं 75 रुपए, रेट देखें Aadhaar Card Updates: आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. अगर आपको अपने आधार कार्ड में किसी तरह का कोई अपडेट करवाना है तो सब चीजों के लिए आपको अलग-अलग चार्ज देना होगा. देखिए लिस्ट. Read More

कर्नाटक MLC चुनाव में BJP 3 पर जीती, कांग्रेस के हाथ खाली, देवेगौड़ा की पार्टी ने चौंकाया कर्नाटक विधान परिषद चुनावों में NDA को बड़ी सफलता हासिल हुई है. जहां BJP को 4 में से 3 सीटों पर और साथी JD(S) को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है, वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कौन है नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के बल्लेबाजों की सूची, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा और दूसरे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड की पूरी जानकारी. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: जीत के साथ भारत की शुरुआत, बांग्लादेश को 13-0 से चटाई धूल India Vs Bangladesh: भारत ने 2026 एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 13-0 से धूल चटाई. मनदीप सिंह ने कमाल करते हुए गोल की हैट्रिक की. Read More

Aaj Ka Panchang 28 October 2026: पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त नहीं, जानें भद्रा कब से लगेगी Aaj Ka Panchang 28 October 2026: आज का पंचांग विशेष है. सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त नहीं. जानें दिल्ली में भद्रा, राहुकाल, तिथि और चंद्रोदय का समय. Read More