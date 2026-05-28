एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

शादी के बाद राशन कार्ड में पत्नी का नाम जोड़ना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन Ration Card Update: शादी के बाद पत्नी का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जानिए? Read More

कम बजट में करें शानदार शॉपिंग, भारत के इन मार्केट्स में मिलते हैं सस्ते और ट्रेंडी कपड़े Best Shopping Market: आप भी शॉपिंग के शौकीन हैं तो दिल्ली के अलावा भारत के इन बाजारों में आपको जरूर जाना चाहिए. इन बाजारों में कम दाम में आप बिना किसी परेशानी के जमकर खरीददारी कर सकते हैं. Read More

'उन्होंने मेरा बार-बार...', बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, स्पीकर को चिट्ठी लिख ममता के करीबी पर लगाए गंभीर आरोप तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद और ममता बनर्जी के करीबी नेता कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. Read More

बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद दोनों देशों में फिर से जंग शुरू होती दिख रही है. कुवैत ने घोषणा की है कि वह अपनी एयरस्पेस की ओर दागे जा रहीं मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हवा में नष्ट कर रहे हैं. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...' इसी शानदार जीत से कौर और उनकी टीम आने वाले टूर्नामेंट के लिए प्रेरणा ले रही है, जिसके इस टूर्नामेंट के अब तक के सबसे कड़े मुकाबलों वाले संस्करणों में से एक होने की उम्मीद है. Read More

SRH Vs RR IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिए 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन, SRH को 47 रन से रौंदकर 'क्वालीफायर-2' में RR SRH Vs RR IPL 2026: बुधवार मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर 2 में अपनी जगह बनाई. फाइनल में पहुंचने के लिए 29 मई को गुजरात टाइटंस से लड़ना होगा मुकाबला. Read More

Eid Ul Adha Namaz: ईद-उल-अजहा की नमाज का समय जारी, ईदगाह और मस्जिदों में इस समय होगी बकरीद की नमाज Eid Ul Adha Namaz Timing: भारत में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. इस दिन नमाज के लिए सुबह 5.30 से 10.30 तक का समय रहेगा. जानें गोरखपुर के मस्जिदों में नमाज का समय Read More