एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 28 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Amarnath Yatra: सिर्फ इतने रुपये में करें बाबा बर्फानी के दर्शन, IRCTC के इस टूर पैकेज में मिलेगा पूरा इंतजाम
Amarnath Yatra 2026: IRCTC का अमरनाथ टूर पैकेज 17 जुलाई 2026 से चेन्नई से शुरू होगा. 5 रात 6 दिन के इस पैकेज में हवाई यात्रा, होटल, गाइड और एस्कॉर्ट सुविधा मिलेगी. Read More
Water Supply: फरीदाबाद में इन इलाकों में 29 जून से 1 जुलाई तक बंद रहेगी पानी की सप्लाई, जानें वजह
Water Shortage Alert: फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में 29 जून से 1 जुलाई तक करीब 48 घंटे पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. FMDA ने लोगों से पहले से पानी जमा करने की अपील की है. Read More
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
Sharmistha Mukherjee on PM Modi: शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता को हमेशा एक 'सहमति बनाने वाले नेता' के रूप में जाना जाता था. उनके संबंध CPI, CPM, BJP समेत सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे थे. Read More
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
Russia Weapon: दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार रूस के पास कई ऐसे खतरनाक हथियार है, जिसकी मदद से वह किसी भी दुश्मन देश की हालत पस्त कर सकता है. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
FIH Pro League: पाकिस्तान पर फिर भारी पड़ा भारत, 7-1 से दर्ज की ऐतिहासिक जीत, एक गोल से पिछड़ने के बाद किए लगातार सात गोल
एफआईएच प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. मुकाबले में एक समय पिछड़ने के बावजूद भारत ने वापसी करते हुए लगातार सात गोल दागे और 7-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. Read More
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे ने ऐसा कारनामा किया जिसने फुटबॉल जगत को हैरान कर दिया. साढ़े पांच लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश ने इतिहास रचकर पहली बार टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जगह बना ली है. Read More
Pisces July Horoscope 2026: मीन जुलाई मासिक राशिफल, कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता, भावनाओं में बहकर न लें फैसला
Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जुलाई 2026 का महीना मीन राशि (Meen Rashi) के लिए कैसा रहेगा. Read More
Gold Mine: भारत की धरती से निकला सोना, जोनागिरी खदान के पहले गोल्ड बिस्कुट की बाजार में एंट्री, कितनी है कीमत?
Jonnagiri Gold Mine: आंध्र प्रदेश की जोनागिरी गोल्ड माइन से निकला पहला 24 कैरेट गोल्ड बिस्कुट अब मार्केट में आ गया है. ये बिस्कुट 50 ग्राम, 100 ग्राम और 500 ग्राम के वजन में बेचा जा रहा है. जानें ये कितने का है. Read More