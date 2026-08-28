एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

मां-बाप के फ्लैट से बेटा बेदखल, प्रॉपर्टी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के एक फ्लैट से बेटे को बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग माता-पिता को अपनी प्रॉपर्टी में शांति से रहने और उसका इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 28 अगस्त 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया भारत में प्रकाशित नहीं करेगा. जानें पब्लिशर के हटने की वजह. Read More

ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच लेक ओंटारियो का नाम अमेरिकी संघीय सरकार के इस्तेमाल के लिए बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने का आदेश दिया है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

बिहार की बेटियों का जलवा, 2026 एशियन गेम्स के लिए रग्बी टीम में मिली जगह Asian Games 2026 के लिए बिहार की दो बेटियों का रग्बी टीम में चयन हुआ है. यह खिलाड़ी आरती कुमारी और गुड़िया कुमारी हैं. दोनों खिलाड़ी इससे पहले ही भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल चुकी हैं. Read More

नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम मुश्किलों में घिर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए बिना NOC जाने का आरोप है, जिससे उनकी आगे की विदेश यात्राओं पर भी असर पड़ सकता है. Read More

भाई को राखी बांधने से पहले भगवान को जरूर अर्पित करें रक्षा सूत्र, जानें किन-किन को बांधना है शुभ रक्षाबंधन 2026, भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश, शिव, कृष्ण और हनुमान जी को बांधें रक्षा सूत्र. जानें गुरु, सैनिक और प्रकृति को राखी बांधने का धार्मिक महत्व व शुभ फल. Read More