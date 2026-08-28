Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 28 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 28 Aug 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. मां-बाप के फ्लैट से बेटा बेदखल, प्रॉपर्टी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के एक फ्लैट से बेटे को बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग माता-पिता को अपनी प्रॉपर्टी में शांति से रहने और उसका इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है. Read More

  2. एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

    ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 28 अगस्त 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

  3. पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण

    सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया भारत में प्रकाशित नहीं करेगा. जानें पब्लिशर के हटने की वजह. Read More

  4. ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच लेक ओंटारियो का नाम अमेरिकी संघीय सरकार के इस्तेमाल के लिए बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने का आदेश दिया है. Read More

  5. कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट

    Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

  6. Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट

    Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

  7. बिहार की बेटियों का जलवा, 2026 एशियन गेम्स के लिए रग्बी टीम में मिली जगह

    Asian Games 2026 के लिए बिहार की दो बेटियों का रग्बी टीम में चयन हुआ है. यह खिलाड़ी आरती कुमारी और गुड़िया कुमारी हैं. दोनों खिलाड़ी इससे पहले ही भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल चुकी हैं. Read More

  8. नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए

    नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम मुश्किलों में घिर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए बिना NOC जाने का आरोप है, जिससे उनकी आगे की विदेश यात्राओं पर भी असर पड़ सकता है. Read More

  9. भाई को राखी बांधने से पहले भगवान को जरूर अर्पित करें रक्षा सूत्र, जानें किन-किन को बांधना है शुभ

    रक्षाबंधन 2026, भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश, शिव, कृष्ण और हनुमान जी को बांधें रक्षा सूत्र. जानें गुरु, सैनिक और प्रकृति को राखी बांधने का धार्मिक महत्व व शुभ फल. Read More

  10. Zepto Blinkit और Swiggy से कैसे खरीदें चीनी? हर जगह एक जैसी नहीं है लिमिट

    Online Sugar Limit: चीनी की बढ़ती कीमतों के बाद ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट ने चीनी खरीद पर लिमिट लगा दी है. जानिए कहां से आप कितनी चीनी खरीद सकते हैं. Read More

Published at : 28 Aug 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Afternoon Bulletin ABP LIVE Afternoon Bulletin Afternoon Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
UP चुनाव में AIMIM की एंट्री पक्की! ओवैसी बोले- ‘वोट काटने...'
UP चुनाव में AIMIM की एंट्री पक्की! ओवैसी बोले- ‘वोट काटने...'
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
विश्व
बाढ़ की तबाही के बीच इंसानियत शर्मसार! शव से सोने की बालियां निकालने के आरोपी गिरफ्तार
बाढ़ की तबाही के बीच इंसानियत शर्मसार! शव से सोने की बालियां निकालने के आरोपी गिरफ्तार
विश्व
Xप्लेन: '47 वॉटर बॉम्ब' के बाद अब कितनी नई झीलें बनीं, कितना नुकसान बाकी?
'47 वॉटर बॉम्ब' के बाद अब कितनी नई झीलें बनीं, कितना नुकसान बाकी?
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
विश्व
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, मार्क कार्नी ने दिया करारा जवाब
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
शिक्षा
दिल्ली की बेटियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, हर साल मिलेगी 30 हजार की मदद
दिल्ली की बेटियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, हर साल मिलेगी 30 हजार की मदद
टेक्नोलॉजी
WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च
WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget