एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 27 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया. उन्होंने सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत बताई. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

एशियन गेम्स: भारत की झोली में 2 और मेडल, प्राची और तूर ने जीते पदक 2026 एशियन गेम्स में भारत के 30 मेडल हो गए हैं. पुरुष और महिला कबड्डी में गोल्ड के बाद प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल और तजिंदरपाल सिंह तूर ने गोला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. Read More

कबड्डी में भारत ने जीता दूसरा गोल्ड, कांटे के मैच में पुरुष टीम ने ईरान को 40-34 से रौंदा महिला टीम के बाद भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने भी 2026 एशियाई खेलों के फाइनल में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. यह भारत के लिए कबड्डी में दूसरा गोल्ड रहा. Read More

Pitru Paksha: 16 दिन पृथ्वी पर रहेंगे पूर्वज, जानें दोपहर में तर्पण का सही समय और सर्वपितृ अमावस्या की तिथि पितृपक्ष 2026: 26 सितंबर से 10 अक्तूबर तक तर्पण दोपहर 12 बजे करें. 30 सितंबर को चतुर्थी व पंचमी दोनों श्राद्ध होंगे. 10 अक्तूबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी. इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित हैं. Read More