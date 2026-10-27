एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

FASTag में बैलेंस होने पर भी कट सकता है डबल चार्ज? जानें पेमेंट फेल होने की वजह FASTag में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद बैंक सर्वर, टोल मशीन या अकाउंट की गड़बड़ी से पेमेंट फेल हो सकता है या डबल चार्ज कट सकता है. हालांकि, ऐसी स्थिति में शिकायत कर रिफंड मांग सकते हैं. Read More

NPS खोलने पर 200 रुपए का चार्ज, अब 1 दिसंबर से होगा लागू- PFRDA अगर आप NPS अकाउंट खुलवाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. PFRDA ने NPS और NPS Lite अकाउंट से जुड़ी सेवाओं पर लगने वाले नए चार्ज की तारीख को 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी है. Read More

साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती सेंट्रल जेल के दो सौ खोली नाम के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया है. साबरमती जेल में ब्लॉक 200 मैक्सिमम-सिक्योरिटी इलाका है. Read More

हूतियों के सामने सऊदी ने टेके घुटने! जंग रोकने के लिए दिया 1 बिलियन डॉलर का ऑफर सऊदी अरब ने हूतियों के हमले रोकने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है. इस ऑफर की जानकारी इजरायली मीडिया ने दी है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114 Pakistan at Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 114 मेडल जीते हैं. जानिए पाकिस्तान के खाते में कितने मेडल आए हैं? Read More

IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच की पूरी सूची. जानें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दूसरे टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी किन दिग्गजों के पास है. Read More

Aaj Ka Panchang 27 October 2026: कार्तिक का पहला दिन, सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग कब से? जानें राहुकाल Aaj Ka Panchang 27 October 2026: आज से कार्तिक मास शुरू. दिल्ली-NCR में सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग कब लगेंगे? जानें तिथि, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चंद्र गोचर. Read More