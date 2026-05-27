एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

खाते में आएगा PF का पूरा पैसा, जानें विड्रॉल पर TDS कटने से बचाने का 3 सबसे आसान तरीका EPF Withdrawal TDS Rules: अगर आप PF का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां से आप जान सकते हैं कि PF विड्रॉल बिना TDS कटे, कैसे हो सकता है. Read More

E-Challan का मैसेज आया है तो सावधान! खाली हो सकता है बैंक खाता, सरकार ने बताया क्या न करें Fake E-Challan Alert: आज के डिजिटल दौर में साइबर ठग WhatsApp और SMS के जरिए फर्जी E-Challan मैसेज भेजकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लिंक पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है. Read More

ममता बनर्जी ने सनातन को बताया था 'गंदा धर्म', अब दर्ज हुई FIR, TMC में भी उठापटक Mamata Banerjee FIR: ममता बनर्जी ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. Read More

पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती! भारत ने UN में आतंक के मसले पर लगाई लताड़, पानी-पानी हो जाएंगे शहबाज-मुनीर India Pakistan UN: भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है. उसने यूएन में आतंक के मसले पर पाक को जमकर लताड़ा है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

RCB Vs GT Qualifier 1 IPL 2026: "आक्रामक सोच से मिली सफलता", फाइनल में पहुंचने पर बोले कप्तान रजत पाटीदार RCB Vs GT Qualifier 1IPL 2026: मंगलवार क्वालीफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 92 रनों से गुजरात टाइटंस को हराया. जीत के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी टीम की जमकर तारीफ की. Read More

IPL 2026: आरसीबी से हार के बाद जीटी के कप्तान गिल ने बताया कौन सी गलतियां पड़ी टीम पर भारी गुजरात टाइटंस (जीटी) को धर्मशाला में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 92 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा. Read More

Padmini Ekadashi Vrat Paran: द्वादशी तिथि शुरू, जानें आज या कल कब करें पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण Padmini Ekadashi Vrat Paran: ज्येष्ठअधिकमास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 27 मई सुबह 6:21 से लग चुकी है. ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि, पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण आज या कल होगा. जानें किस समय करें पारण. Read More