एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Train Cancelled: 1 जुलाई तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों का बदला रूट, कई रेल रद्द, सफर पर निकलने से पहले चेक करें लिस्ट Train Route Change: धनबाद मंडल के छीपादोहर-बरवाडीह-मंगरा रेलखंड पर तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी. बदलाव 1 जुलाई तक लागू रहेगा. Read More

Cremation Fraud: 5000 रुपए में मिल रहा श्मशान घाट का स्लॉट, लाशों पर ठगी कर रहे साइबर क्रिमिनल, आप ऐसे बचें Cremation Fraud: श्मशान घाट में बुकिंग के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है. ऑनलाइन ठगों के इरादे बुलंद हो गए हैं और वो इसकी बुकिंग के लिए 5 हजार रुपये मांग रहे हैं. Read More

थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ ग्रेजुएट वेंकट नारायण बेंगलुरु स्थित 'केवीएन प्रोडक्शंस' के फाउंडर हैं. नारायण, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म 'जननायक' के निर्माता भी हैं. Read More

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ओमान और ईरान की ओर से संभावित फीस लगाने की चर्चा ने अमेरिका, यूरोपीय देशों और खाड़ी अरब देशों की चिंता बढ़ा दी है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

अब AI बताएगा किस खिलाड़ी को मिले टीम में मौका, इस क्रिकेट बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में लिया बड़ा फैसला क्रिकेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की एंट्री अब सिर्फ आंकड़ों के विश्लेषण तक सीमित नहीं रहेगी. अब खिलाड़ियों के चयन में भी AI अहम भूमिका निभाएगा. यह नियम पारदर्शीता बढ़ाने के लिए बनाया गया है. Read More

पहले टी20 से पहले टीम इंडिया के अभ्यास में आई रुकावट, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से की शिकायत और फिर... भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है. अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आज बेलफास्ट में वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिलेगा. Read More

Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी कब ? चातुर्मास शुरू होने से पहले विवाह, मुंडन के लिए आखिरी शुभ मुहूर्त, नोट करें डेट Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी वो दिन है जिसमें बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य कर सकते हैं. भड़ली नवमी इस बार 22 जुलाई 2026 को है. भड़ली नवमी पर क्या क्या कर सकते हैं जान लें Read More