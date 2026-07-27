एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

चुपके से पार्टनर का फोन चेक करते हैं? जान लें ये जरूरी बात Relationship Tips: आप भी अपने पार्टनर का फोन चोरी-छुपे चेक करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अपने पार्टनर का फोन उससे छुपकर चेक करना न सिर्फ गलत है, बल्कि इससे रिश्ते में भरोसा भी कमजोर पड़ सकता है. Read More

LIC की इस स्कीम से पाएं हर महीने गारंटीड पेंशन, जानें कितना करें निवेश LIC Pension Scheme: LIC स्मार्ट पेंशन प्लान में एकमुश्त निवेश के बाद नियमित पेंशन मिलती है. आइए जानते हैं इस योजना में कितना निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी. Read More

बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट! कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी हाजिरजवाबी को लेकर चर्चा में हैं. छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की बहस के बीच उनके बेटे ईशान थरूर ने व्हाट्सएप पर "बूमर्स" को बैन करने की बात कही. Read More

US-Iran War: कैसे टॉप कमांडर की सलाह ने बदला ट्रंप का मूड! रुकी ईरान में तबाही US-Iran War: US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लगातार 13 दिनों तक हमले करवाने के बाद अचानक सैन्य कार्रवाई रोक दी. नई रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की सलाह इस फैसले की बड़ी वजह बने. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

अगली सीरीज में टीम इंडिया में नजर नहीं आएंगे ये 3 खिलाड़ी? जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के बाद प्रभसिमरन सिंह, अशोक शर्मा और सूर्यांश शेडगे की टीम इंडिया में वापसी मुश्किल नजर आ रही है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. Read More

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के नाम 4 मेडल, ऋषिकांत और राजा मुथुपांडी ने रचा इतिहास 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत के नाम 4 मेडल हो गए हैं. भारत की झोली में अब तक एक गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल है. मीराबाई चानू ने देश को पहला गोल्ड दिलाया है. Read More

Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात! Shani Vakri 2026: 27 जुलाई को शनि चलेंगे उल्टी चाल! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में प्रमोशन और छप्परफाड़ धन लाभ के प्रबल योग. जानें अपनी राशि का हाल. Read More