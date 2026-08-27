एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Solar Panel: छत पर जगह नहीं तो यहां लगाएं सोलर पैनल, जानें ये तरीका क्या आप भी सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन छत पर जगह न होने की वजह से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है. आप छत के अलावा इन जगहों पर भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं. जानिए पूरी बात. Read More

Train Cancelled: कल से 4 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने जारी की लिस्ट ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है. अगर आप भी कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें कि रेलवे के कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. देखें लिस्ट. Read More

रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका में बच्चों और किशोरों की सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मुकदमे को खत्म करने के लिए समझौता किया है. Read More

नेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'पूरा बाजार बह गया, लाशें आ रही थीं' Nepal Floods: नेपाल बाढ़ से पीड़ित लोगों ने एबीपी न्यूज को बाताया कि त्रिशुली में पूरा बाजार बह गया. पानी अचानक आया, लाशें बह रही थीं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम मुश्किलों में घिर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए बिना NOC जाने का आरोप है, जिससे उनकी आगे की विदेश यात्राओं पर भी असर पड़ सकता है. Read More

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने लगाए हैं 945 शतक, जानें भारत के नाम कितनी सेंचुरी? टेस्ट क्रिकेट में शतकों के मामले में इंग्लैंड सबसे आगे है, लेकिन भारत भी टॉप-3 में शामिल है. आखिर टीम इंडिया के नाम कितनी सेंचुरी हैं और कौन से देश आगे हैं? Read More

देशभर में भारी बारिश, बहन घर नहीं पहुंच पाए तो कैसे पूरी होगी राखी? शास्त्र में दूर बैठे भाई के लिए भी है विधान Raksha Bandhan 2026: देश में कई जगह बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, बहनें रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए मायके नहीं जा पा रही है. अगर भाई दूर है तो रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाए यहां जानें. Read More