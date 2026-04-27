एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

सरकारी बैंक कर्मचारियों की चांदी! सैलरी बढ़ाने की कवायद शुरू, 2027 वेतन संशोधन की तैयारी 13th Wage Settlement: सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को 13वें वेज सेटलमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू कर एक साल में पूरा करने को कहा है, ताकि 1 नवंबर 2027 से सैलरी रिवीजन समय पर लागू हो जाए. Read More

सावधान टैक्सपेयर्स! फर्जी रेंट रसीद लगाने वालों को अब AI से पकड़ेगा इनकम टैक्स विभाग Income Tax Rule: फर्जी रेंट रिसीप्ट से HRA क्लेम कर टैक्स बचाना अब आसान नहीं रहा, क्योंकि AI और डिजिटल डेटा मिलान से आयकर विभाग तुरंत गड़बड़ी पकड़कर नोटिस भेज सकता है. Read More

'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे TRF ने धर्म पूछकर 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी. इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था. Read More

'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप? व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग की घटना पर ट्रंप ने कहा कि किसी भी बड़े कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर आलोचना की जा सकती है, लेकिन इस मामले में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने अच्छा काम किया. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन दिल्ली के हनी बैसोया ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए. Read More

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर Boulders Classic Golf: हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने एक शॉट की बढ़त हासिल की. Read More

Weekly Love Horoscope 27 April to 3 May 2026: सावधान! इस हफ्ते 3 राशियों के प्यार में आ सकती है दरार, मेष से मीन लव राशिफल Weekly Love Saptahik Rashifal 2026: सभी 12 राशियों के लिए इस सप्ताह प्यार में क्या नई शुरुआत या रोमांस होगा या पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ेगी. पढ़ें 27 अप्रैल से 3 मई तक का साप्ताहिक लव राशिफल Read More