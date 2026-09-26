एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

गणपति विसर्जन: आज पूरी रात दौड़ेगी मेट्रो, जाम और पार्किंग की नो-टेंशन गणपति विसर्जन पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुंबई मेट्रो 3 ने एक्वा लाइन पर पूरी रात सेवाएं जारी रखने का फैसला किया है, जिससे लोगों को ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से राहत मिलेगी. Read More

‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश SIR विवाद के बीच जयराम रमेश ने Form 6 में SIR से जुड़ी घोषणा को लेकर चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए. जानें Form 6 विवाद और ECI का जवाब. Read More

कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से कश्मीर पर झूठ बोलते नजर आए. उन्होंने इस दौरान ट्रंप की चापलूसी करने का भी मौका नहीं छोड़ा. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

Asian Games 2026: मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास Asian Games 2026 Day-8: भारत ने 2 सिल्वर मेडल के साथ एशियाई खेलों में 8वें दिन की शुरुआत की. एक मेडल मैराथन और दूसरा 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस टीम में आया. Read More

एशियन गेम्स में भारत ने अबतक जीते 19 मेडल, जानें किस खेल में किसने दिलाया पदक 2026 एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग इवेंट्स में अब तक कुल 19 मेडल जीत चुके हैं. यहां जानें किस खेल में किस खिलाड़ी ने भारत को मेडल जिताया. Read More

आज का मीन राशिफल 26 सितंबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से भरपूर एनर्जी, नई ब्रांच का बड़ा फैसला आज का मीन राशिफल 26 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा से भरपूर एनर्जी, नए आउटलेट व ब्रांच का बड़ा फैसला, लक्ष्मीनारायण योग से दांपत्य में प्यार! पढ़ें पूरा राशिफल. Read More