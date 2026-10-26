एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

दिल्ली: यमुना में करें शानदार क्रूज सफारी, 40 मिनट के देने होंगे 500 रुपए दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज सवारी करने का अनुभाव जल्द आम जनता को मिलने वाला है. इसका ट्रायल आज 26 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है. ट्रायल पूरा होने के बाद इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा. Read More

डाक कर्मचारियों को बोनस तो मिला, अब रकम कैसे तय होगी, किसे-किसे मिलेगा लाभ? वित्त साल 2025 से लेकर 2026 तक के लिए डाक विभाग के पात्र कर्मचारियों को पूरे 60 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलने का आदेश जारी किया गया है. गणना में करीब 7 हजार रुपये की मासिक सीमा लागू की जायेगी. Read More

संसद के नजदीक नॉर्थ ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद नॉर्थ ब्लॉक में छत पर एक एसी के बॉयलर में आग लग गई थी. इस आग को बुझा दिया गया है. मौके पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौजूद है. Read More

लूला दा सिल्वा ने जीता ब्राजील का चुनाव, शशि थरूर ने दीं शुभकामनाएं, खूब तारीफ की ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में चौथी बार जीत दर्ज करने पर लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को शशि थरूर ने बधाई दी. उन्होंने कहा कि ब्राजील की धड़कन उसके लोगों में बसती है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114 Pakistan at Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 114 मेडल जीते हैं. जानिए पाकिस्तान के खाते में कितने मेडल आए हैं? Read More

IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच की पूरी सूची. जानें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दूसरे टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी किन दिग्गजों के पास है. Read More

Karwa Chauth 2026: सरगी से लेकर पूजा तक भद्रा का साया नहीं, 29 अक्टूबर को किस समय दिखेगा चांद? नोट करें सही टाइम Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर भद्रा की टेंशन खत्म! 29 अक्टूबर को शाम 05:38 से शुरू होगा पूजा मुहूर्त; जानिए रात को कब दिखेगा चांद और क्या है व्रत पारण की सही विधि. Read More