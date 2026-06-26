एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

रात में ट्रेन में सफर करने वाले जान लें ये जरूरी बातें, जरा सी लापरवाही से चोरी हो सकता है आपका कीमती सामान Train Safety Tips: रात के समय ट्रेन में सफर करना जितना आरामदायक है उतना ही सामान की सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है. जरा सी लापरवाही से आपका कीमती सामान चोरी हो सकता है. जानिए जरूरी टिप्स. Read More

तत्काल पासपोर्ट बनवाना हुआ और भी महंगा, जानें 1 जुलाई से कितने हजार खर्च करने होंगे Passport Price: विदेश जाने के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है. ऐसे में अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी कई सेवाओं की फीस बढ़ा दी है. Read More

Aviation Security: दिल्ली से लद्दाख तक तुरंत बैठेगी कोर्ट, सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, '9 केंद्र शासित प्रदेशों में...' Aviation Security: केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब केंद्र शासित प्रदेशों में विमान सुरक्षा मामलों के लिए जरूरत पर तुरंत विशेष अदालत बनाई जा सकेगी. Read More

Donald Trump Popularity: भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump Popularity: प्यू रिसर्च 2026 के ग्लोबल सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक छवि पर बड़ा खुलासा हुआ है. जानिए दुनिया के अलग-अलग देशों में ट्रंप और अमेरिका को लेकर लोगों की क्या राय है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इक्वाडोर ने फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट में अपनी जगह बना ली है. Read More

India Playing XI: वैभव सूर्यवंशी को रखा बाहर... दिग्गज ने चुनी प्लेइंग 11, कहा- 'वैभव को खिलाया तो न्याय नहीं...' India Playing XI: आयरलैंड के खिलाफ आज होने वाले पहले टी20 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने वैभव सूर्यवंशी को अपनी प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी. उन्होंने कहा कि अगर वैभव को खिलाया तो न्याय नहीं होगा. Read More

कौन हैं काकभुशुण्डि? जिनका नाम राम मंदिर विवाद के बाद अचानक आ गया हर जुबान पर Kakabhushundi: कौन हैं काकभुशुण्डि? राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के बाद रामचरितमानस का यह अमर पात्र चर्चा में है. जानिए चिरंजीवी कौवे की रूप में पूजे जाने वाले परम रामभक्त व गरुड़ संवाद की पौराणिक कथा. Read More