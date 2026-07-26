एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 26 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
नॉमिनी की मौत के बाद तुरंत करें ये काम, मुसीबतों से बचेंगे आप
Nominee Death: अगर आपके नॉमिनी का निधन आपसे पहले हो जाए तो निवेश पर क्या असर पड़ेगा? जानें नया नॉमिनी अपडेट करना क्यों जरूरी है, क्लेम प्रक्रिया, कानूनी दस्तावेज और नॉमिनेशन से जुड़े अहम नियम. Read More
कैसे खोलें जन औषधि केंद्र, सरकार से भी मिलेगी आर्थिक मदद
Jan Aushadhi Kendra Registration: देशभर में 20,149 जन औषधि केंद्र संचालित हैं. जानें कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, ₹2 लाख तक की सरकारी सहायता और सस्ती दवा की दुकान शुरू करने का तरीका. Read More
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने दो नई मांगें रखी हैं. पार्टी ने छात्रों पर हमले के आरोपियों पर कार्रवाई और पीएम मोदी से माफी की मांग की है. Read More
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
हूती विद्रोहियों से लगातार खतरों के बावजूद दर्जनों जहाज संकरी बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से गुजर रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई अब अपने पांचवें महीने में है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
Commonwealth Games 2026 Day-4 Schedule: आज भारत बनाम पाकिस्तान, देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में रविवार का पूरा शेड्यूल
Commonwealth Games 2026 Day-4 Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज रविवार को भारत का पूरा शेड्यूल, किस खेल में किस खिलाडी का मैच कितने बजे है, जानिए पूरी डिटेल. Read More
CWG 2026: जिसके नाम का दुनिया उड़ाती थी मजाक, उसी झंडू ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
Jhandu Kumar Bronze Medal Commonwealth Games 2026: 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक का खाता खुल चुका है. झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता. Read More
Aaj Ka Panchang 26 July 2026: रवि प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें प्रदोष काल पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 26 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल रवि प्रदोष व्रत और रविवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
LPG Rate Today: आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा, जानें आपके शहर में एलपीजी का क्या है रेट
LPG Rate Today 26 July 2026: आज आपके शहर में 14 और 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां अलग- अलग शहर के दाम की लिस्ट है. Read More