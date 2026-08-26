एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 26 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
होटल में रेड के वक्त पुलिस को आधार कार्ड नहीं दिखाया तो क्या होगा?
Hotel Raid: किसी होटल में पुलिस रेड के दौरान आधार कार्ड न दिखाने पर स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप कोई ओर पहचान पत्र दिखा सकते हैं या नहीं. साथ ही यह भी देखें कि पुलिस की जांच की वजह क्या है. Read More
EPF पर सरकार दे रही है बड़ा मौका, कवरेज में 31 अक्टूबर तक जुड़ सकेगा नाम
EPFO ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 शुरू किया है. इसके तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच पात्रता के बावजूद EPF से बाहर रहे कर्मचारियों का रिकॉर्ड नियमित किया जा सकेगा. Read More
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
असम पुलिस ने एक युवक को अपने ही घर से लगभग 50 लाख रुपये नकद और सोने के गहने चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है. FIR में आरोपी के दोस्तों का भी नाम है, जो फरार हैं. Read More
इस्लामाबाद के अस्पताल में भीषण आग, 15 नवजातों की मौत
इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के गायनेकोलॉजी वॉर्ड में बुधवार को आग लग गई. इस भीषण हादसे में 15 नवजात बच्चों की मौत हो गई है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम
Dhruv Jurel Tattoo: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक पूरा करते ही ध्रुव जुरेल ने पहले सलाम किया और फिर बांह के खास टैटू की ओर इशारा किया. क्या है उनके इस टैटू का मतलब? Read More
अर्जेंटीना से 'शर्मनाक' हार, टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर; 51 साल का सूखा बरकरार
Hockey World Cup 2026: अर्जेंटीना के खिलाफ हार के बाद भारतीय हॉकी टीम 2026 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. यह भारत के लिए 'करो या मरो' का मैच था. Read More
आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, बुधवार गणेश जी की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 26 August 2026: आज सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि और बुधवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
सोने ने मचाया हड़कंप, 1,70.000 के करीब पहुंचा भाव; चेक करें आज 10 ग्राम का रेट
Gold-Silver Price Today on August 26, 2026: सोने की कीमतें इस तेजी के साथ लगातार बढ़ती जा रही हैं कि इसने निवेशकों औ खरीदारों को चौंका दिया है.लगातार चार दिन से इसके रेट बढ़ते ही जा रहे हैं. Read More