एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

हम-आप फ्री में कर रहे इस्तेमाल, अमेरिकी दे रहे मोटी फीस; भारत में बिल्कुल मुफ्त हैं ये सुविधाएं Free Things for Indians: भारत में ऐसी कई सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बिल्कुल मुफ्त में लोग इस्तेमाल करते हैं. वहीं, इनके लिए अमेरिका में लोग अच्छी-खासी फीस का भुगतान करते हैं. Read More

मणिपुर में फिर बवाल, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प, जानें पूरा मामला Manipur Protest: मणिपुर के इम्फाल में हजारों की संख्या में लोग एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए. यह सभी सीएम से मिलना चाहते थे. पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबर है. Read More

दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर स्विस एयर फ्लाइट का इंजन फेल हो गया. इस वजह से फ्लाइट में आग लगने से धुआं निकलने लगा. हालांकि, इस बीच 232 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. Read More

कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक? Attack on Donald Trump: पिछले कुछ वर्षों में कई बार ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वे बाल-बाल बचे. इस ताजा घटनाक्रम ने ट्रंप की सुरक्षा से जुड़े पुराने मामलों को फिर चर्चा में ला दिया है. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन दिल्ली के हनी बैसोया ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए. Read More

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर Boulders Classic Golf: हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने एक शॉट की बढ़त हासिल की. Read More

Aaj Ka Panchang 26 April 2026: आज दशमी तिथि पर रवि-वृद्धि योग का संयोग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग Aaj Ka Panchang 26 April 2026: वैशाख शुक्ल दशमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More