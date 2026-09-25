एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 25 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
रेलवे का बड़ा ऐलान, यात्रियों को मिलेंगी 3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज भी बनाए
रेलवे बोर्ड ने तीन नई ट्रेन सेवाओं को मंजूरी दी है. ये ट्रेनें अलग-अलग रूट पर चलाई जाएंगी. इतना ही नहीं, बल्कि रेलवे बोर्ड ने 9 ट्रेनों के नए ठहराव को भी मंजूरी दी है. जानिए पूरी डिटेल. Read More
LPG: अब 6 फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, जानें कौन होगा पात्र
जम्मू-कश्मीर सरकार ने गरीब परिवारों को साल में छह मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना मंजूर की है. इसका लाभ तय श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, ताकि उनका रसोई गैस खर्च कम हो सके. Read More
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव
सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटना सामने आई है. इसकी वजह से रिंबी गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचा है. Read More
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
अमेरिका हाई-एनर्जी लेजर हथियार HELIOS से ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ा रहा है. जानें 60 किलोवाट लेजर कैसे काम करता है और Xbox जैसे कंट्रोलर का इस्तेमाल क्यों होता है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी के साथ धोखा? भारत लौटने पर कहा- मुझसे छीना गया गोल्ड...
Asian Games 2026: एशियन गेम्स के इतिहास में भारत के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पदक जीतने वाली सबसे पहली एथलीट सुचिका तरियाल ने अपने साथ धोखा होने की बात कही है. Read More
भारत को दूसरा गोल्ड, कमलजीत-सुरुची ने तोड़ा एशियन गेम्स का रिकॉर्ड
2026 एशियन गेम्स में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कमलजीत और सुरुची सिंह की टीम ने दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. Read More
मीन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 12वें चंद्रमा से विदेशी संपर्क में सतर्कता, बिजनेस प्रोजेक्ट्स की करें जांच
मीन राशिफल 25 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा से विदेशी संपर्क में सतर्कता, बिजनेस प्रोजेक्ट्स की करें जांच! अधिकारियों से मतभेद से बचें, रखें मुस्तैदी. लकी नंबर 2, लकी रंग स्काई ब्लू. Read More
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ये राज्य भी आज जारी कर देगा वेतन और पेंशन
September Salary In Advance: बैंक कर्मचारी 28 सितंबर से तीन दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं और आज आखिरी वर्किंग डे है. कल 26 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे क्योंकि चौथा शनिवार रहेगा और इसके बाद रविवार की छुट्टी रहेगी. Read More