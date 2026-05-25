एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Petrol News: बढ़ते पेट्रोल के दाम, कार, बाइक, कैब या मेट्रो? यहां जानिए दिल्ली वालों के लिए क्या है सबसे सस्ता विकल्प Petrol Price Hike: दिल्ली में पेट्रोल के बढ़ते दामों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि सफर के लिए वह किसे अपना साथी बनाएं. कार, बाइक, कैब या फिर दिल्ली मेट्रो. Read More

Train News: अगर टीटीई मांगे घूस तो घबराने की नहीं है जरूरत, बिना किसी परेशानी के ऐसे तुरंत दर्ज कराएं अपनी शिकायत Indian Railways: अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन टीटीई आप से जबरन रिश्वत मांगता है, तो अब घबराने की जगह इन आसान तरीकों से आप टीटीई के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. Read More

Weather Update: भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें Weather Forecast IMD: देश में आज मौसम बदला हुआ रहेगा. एक ओर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लू की चेतावनी जारी की गई है तो वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में आज बारिश के आसार हैं. Read More

'इंडिया आउट' के बावजूद भारत ने मालदीव को पानी पिलाया, थरूर ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा अमेरिका के फ्लेचर स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने नॉर्वे की पत्रकार के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने मालदीव का उदाहरण देते हुए भारत की विश्वसनीयता बताई. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

IPL 2026: प्लेऑफ के लिए तय हो गई चार टीमें, कब -कहां खेले जाएंगे मुकाबले? एक क्लिक में जानिए पूरा शेड्यूल 70 लीग मुकाबलों के बाद आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की चार टीमें तय हो चुकी हैं.आइए आपको बताते हैं कि प्लेऑफ में किस टीम की होगी किससे भिड़ंत और कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले. Read More

Orange and Purple Cap IPL 2026: पर्पल कैप की रेस में जोफ्रा आर्चर की एंट्री, सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप आर्चर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 4 ओवर के स्पेल में 17 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. Read More

Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: आज गंगा दशहरा है. ये पावन पर्व मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ दिन है. इस दिन गंगा स्नान कर अपनों को गंगा दशहार की भक्तिमय शुभकामनाएं भेजकर सुख की कामना करें. Read More